Son dakika… Suriye’de flaş gelişme… ‘Türk gözlem noktası kuşatma altında’

Devlet televizyonu, ordu güçlerinin bölgedeki birçok kritik noktayı ve güzergahı ele geçirdiğini, yıllarca muhaliflerin kontrolünde kalan kırsalın rejimin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğunu duyurdu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya’nın desteklediği rejim yanlısı güçlerin, 2012’den bu yana muhaliflerin kontrolünde bulunan Kefer Zita kasabasını aldı.

Devlet televizyonu El İkhbariya ve İnsan Hakları Gözlemevi, yakınlarda bulunan Morik (Tel es Savvan) kasabasındaki Türk askeri gözlem noktasının da etrafının kuşatıldığını öne sürdü.

Türkiye, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında, İdlib’de 12 askeri gözlem noktası kurmuştu.

19 Ağustos’ta, Morik’te bulunan 9 No’lu gözlem noktasının güvenliğini sağlamak üzere bölgeye gönderilen Türk askeri konvoyuna rejim güçlerince hava saldırısı düzenlenmiş ve üç sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye ordusu, dün öğle saatlerinde İdlib’e bağlı kritik Han Şeyhun kasabasının merkezine girmişti. Han Şeyhun’un yanı sıra, güneyindeki Morik ve Kefer Zita ilçeleri de rejimin kuşatması altında kalmıştı.

OPERASYON NİSANDA BAŞLADI

Han Şeyhun kasabası nisan ayı sonunda Suriye Ordusu ve müttefikleri tarafından başlatılan askeri operasyonun temel hedefiydi.

Rusya öncülüğündeki hava saldırıları, İdlib'in güneyindeki toplulukları kırıp geçirmiş ve 500 bin kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.

Radikal örgütler, İdlib içinde ve vilayetin büyük bölümünde Esad karşıtı diğer savaşçılarla karışmış durumda…

Terör örgütlerinin buradaki varlığı ise Rusya ve Suriye tarafından ülkenin tüm kuzeybatısında tekrar kontrolü sağlamak için bir bahane olarak kullanılıyor.

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KRİTİK BİR KASABA ÇÜNKÜ…

Han Şeyhun, İdlib'e yönelik operasyonda oldukça kritik bir nokta, Zira kasaba, İdlib'i güneydeki Hama şehriyle bağlayan ana yolun üzerinde bulunuyor.

Nisan 2017'de kasabada sarin saldırısı düzenlenmiş ve en az 92 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen soruşturma, saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad güçlerini sorumlu tutmuştu.

ABD uçakları ise Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla sarin saldırısını düzenleyen jetlerin kalktığı hava üssünü vurmuştu.