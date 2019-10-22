Son dakika… Suriye’den çekilen ABD askerleri için Iran’tan flaş açıklama

Reuters’ın haberine göre; Irak’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suriye'den çekilen tüm Amerikan askerleri, Irak Kürt Bölgesi'ne girmek için onay almıştır. Bu askerlerin Irak'ta kalması için herhangi bir izin verilmemiştir.”

Irak tarafından yapılan açıklama, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) açıklamasıyla çelişiyor.

Pentagon, Suriye'den kaydırılacak yaklaşık 1000 Amerikan askerinin Irak'ın batısına geçeceğini ve burada merkezi hükümete IŞİD'le mücadele konusunda destek olacağını duyurmuştu.

Ancak daha sonra üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bu planın değişebileceğini ve henüz hiçbir şeyin net olmadığını söyledi.

Irak'ta şu an eğitim ve IŞİD'e karşı mücadele amacıyla yaklaşık 5 bin ABD askeri bulunuyor. Ancak Suriye'deki askerlerin durumu belirsizliğini koruyor.