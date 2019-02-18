Son dakika haberleri | ABD Başkanı Trump’tan flaş iddia: Bu yasa dışı bir darbe girişimiydi

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan Fox News kanalında program yapan Dan Bongino’nun şu sözlerini paylaştı;

“Bu, ABD Başkanı’na yönelik yasa dışı bir darbe girişimiydi.”

“This was an illegal coup attempt on the President of the United States.” Dan Bongino on @foxandfriends True! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Şubat 2019

Trump bu sözlerin sonuna yazdığı ‘Doğru’ eklemesiyle kendisine karşı bir darbe girişimi yapıldığı imalarını doğrulamış oldu. Trump’ın açıklaması, eski FBI Başkan Yardımcısı Andrew McCabe’nin Amerikan CBS televizyonuna yaptığı açıklamaların ardından geldi.

McCABE’İN AÇIKLAMALARI

Andrew McCabe, Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstein’in 2017 yılında kendisiyle, anayasının, “Trump’ın ehil olmadığına kanaat getirilirse görevden alınabilmesini sağlayan” bir maddesi hakkında bazı kabine üyeleriyle görüşmeler yaptığını iddia etti.

McCabe, “(ABD Anayasası’nın 2. maddesinde 1967 yılında yapılan) 25. değişiklikle ilgili görüşmelerde Rod benimle diğer kabine yetkililerinin kaç tanesinin bu tür bir çabayı destekleyip desteklemeyeceğini konuştu. Adil olmak gerekirse çok stresli bir dönemdi. Çok kaotik, öfkeli bir sohbet içinde ne noktada olduğumuzu ve bundan sonra ne yapmamız gerektiğini ortaya attı” dedi.

Rosenstein ise hakkındaki iddiaları reddetti ve söz konusu maddenin devreye sokulmasının “temeli olmadığını” söyledi.

Amerikan New York Times gazetesi de geçen yıl adlarını açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde aynı iddialara yer vermişti.

McCabe ise ayrıca FBI’ın Başkan Trump’ın “Rusya ile bağlarını soruşturmak için nedeni olduğunu”, Rosenstein’in Trump ile görüşmesinde üstüne dinleme cihazı takmayı “çok ciddi anlamda” düşündüğünü de öne sürdü.

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İDDİALAR HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILACAK

ABD Senatosu Adalet Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump’ın görevden alınması için ortaya atılan iddialar hakkında soruşturma başlatılacağını söyledi.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Graham, “Ülkenin üst düzey emniyet yetkililerinden birinin ulusal televizyona çıkıp, ‘bu arada Adalet Bakan Yardımcısıyla ‘Başkan’ı 25. maddeye dayanarak görevden alabilir miyiz yönünde bir sohbetimizi hatırlıyorum’ demesi dudak uçuklatıcı. Ülkedeki herkes ne olduğunu bilmeli. Adalet Bakanlığı ve FBI’ın Trump ve kampanyasına yönelik tavrını iyi incelemek için elimden geleni yapacağım” dedi.