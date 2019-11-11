Son dakika… Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı ikinci mektup ortaya çıktı

ABD Başkanı Trump’ın diplomasi sınırlarını zorlayan bir üslup ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği mektuptan sonra bugün yeni bir iddia ortaya atıldı. Londra merkezli Middle East Eye isimli internet sitesi, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yeni bir mektup gönderdiğini öne sürdü.

Erdoğan’ın bu hafta gerçekleşmesi planlanan ABD ziyareti öncesinde yazıldığı öne sürülen mektupta, Türkiye’ye S-400 savunma sistemi dolayısıyla yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

Middle East Eye’a konuşan kaynaklar, Türkiye’nin S-400 sistemini aktive etmemesi durumunda, ABD’nin F-35 savaş uçakları programına tekrar dahil edeceğinin sözünü verdiğini söyledi.

Trump’ın yazdığı ilk mektupta kullandığı üslup büyük bir tartışma yaratmış, kullandığı sözler dünya kamuoyunun tepkisini çekmişti.

PAZARTESİ GÜNÜ İLETMİŞ

Middle East Eye’a konuşan Türk yetkililer ilk mektubun çöpe atıldığını, bu mektupta ise diplomatik bir dil kullanıldığını belirtti. Haberde Trump’ın mektubu İbrahim Kalın aracılığıyla geçen pazartesi günü ilettiği aktarıldı.

İddiaya konu olan mektupta, S-400 konusunun yanı sıra ABD’li yetkililerin sistemin durumunu düzenli olarak kontrol etmesi için Ankara’nın izin vermesi ve Rus silahlarını kullanmama sözü vermesi gibi talepler de bulunuyor.

Öte yandan 2014 yılında kurulan Middle East Eye’daki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mektuptan etkilenmediği belirtildi.