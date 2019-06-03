Son dakika… Trump’tan İdlib çağrısı

ABD lideri Trump, Moskova Yönetimi’nin bir aydır İdlib’i vuran Suriye ordusuna destek vermeye devam edeceği yönünde verdiği sinyalin ardından Twitter’dan şu açıklamayı yaptı:

“Rusya, Suriye ve daha az ölçüde İran’ın Suriye’de İdlib vilayetine bomba yağdırdığını ve ayrım gözetmeksizin birçok masum sivili öldürdüğünü duyuyorum. Dünya bu kırımı izliyor. Amaç ne, bu size ne kazandıracak? Durun!”

Britanya ziyareti öncesi dün gazetecilerin İdlib’le ilgili bir sorusu üzerine Trump, “Oradaki durumdan hoşlanmıyorum. Kötü şeyler oluyor” demişti.

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre; hava saldırılarının başladığı nisan sonundan bu yana 200 bini aşkın insan İdlib’den kaçmıştı.