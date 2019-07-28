Son dakika… Türk turistlerin de uğrak noktasında panik: Yanardağ harekete geçti

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı korkuttu. Dün geceden beri aktif hale geçen ve lav ve duman püskürten Etna Yanardağı bölgede panik yarattı.

Son dönemde Türk turistin de yoğun ilgi gösterdiği Catania il sınırları içerisindeki Etna Yanardağı uzun bir süre sonra ilk kez patladı. İtalyan yetkililer yanardağ yakınında yaşayanların panik olmamasını istedi.

Öte yandan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Enstitüsü, elde ettikleri veriler ışığında Etna’daki krater içinde bir çatlak daha meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer bu yarıkta patlama olabileceğini duyururken lav akışı olabileceğini vurguladı.