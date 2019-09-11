Son dakika… Türkiye de anlaşmazlık konuları arasında başı çekiyordu

ABD Yönetimi’nin en kritik koltuklarından birinde yaklaşık 17 ay oturan John Bolton, geçen hafta Suriye meselesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

4 Eylül tarihli Bolton-Kalın görüşmesinde Türkiye ile ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölge konusu başta olmak üzere iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, terörle mücadele ve Libya’daki son gelişmeler ele alınmıştı.

Trump’ın Bolton’la fikir ayrılığına düştüğü en önemli konulardan biri de Türkiye ile alakalıydı. Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Ankara’ya getirilmesi, ABD’de Türkiye’ye yaptırım uygulanması yönündeki baskıyı artırmıştı.

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Başkan Trump, Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı, fakat bu hamle hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörler ve temsilcileri tatmin etmemişti.

Ankara’ya CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımları Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında sert yaptırımlar uygulanmasını savunanlar arasında başı çeken isimlerden biri de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte John Bolton’du.

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Fakat ABD Başkanı Trump, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almaya selefi Barack Obama döneminde mecbur bırakıldığını savunuyor. Bu meseleyi sürekli dile getiren Trump, Ankara’ya CAATSA kapsamında sert yaptırımlar uygulamak yerine, müzakere yolunun izlenmesini istiyor.

Öte yandan, 9 Ocak 2019’da John Bolton, Türkiye’ye resmi ziyaret düzenlemişti. Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesine yönelik planları masaya yatırmak üzere Ankara’ya gelen Bolton, PKK bağlantılı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) için güvence isteyince, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolton’la görüşmeyi reddetmişti.