Son dakika… Yunanistan’ın yeni liderinde flaş Türkiye bağlantısı

Kesin olmayan sonuçlara göre; Kiryakos Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi, 158 milletvekiliyle tek başına hükümet kuracak çoğunluğu ele geçirdi. 51 yaşındaki siyasetçinin bugün yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Miçotakisler, solcu Papandreou ve muhahafazakar Karamanlis aileleriyle birlikte Yunan siyasetinde oldukça etkili olmuş bir aile…

ABD’nin önde gelen eğitim kuruluşları Harvard ve Stanford üniversitelerinde okuyan Kiryakos Miçotakis’in babası Konstantinos Miçotakis, 1990 ile 1993 yılları arasında Başbakanlık koltuğunda oturdu.

Ablası Dora Bakoyannis ise Atina Belediye Başkanlığı’nın ardından Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü.

Giritli Miçotakis ailesinin Türkiye ile oldukça ilginç bağlantıları var. Baba Miçotakis, 1967’de askeri cunta sırasında tutuklanmış, fakat dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yardımıyla Türkiye’ye kaçmayı başarmıştı.

Öte yandan Konstantinos Miçotakis’in dedesi Kostis Miçotakis, Eleftherios Venizelos’ın kardeşi ile evliydi. Girit’in Osmanlı’dan ayrılıp Yunanistan’a bağlanmasını sağlayan Venizelos, I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerin desteğiyle Yunan ordusunu İzmir’e çıkararmıştı.

1920’de seçimleri kaybeden Venizelos, gönüllü sürgün olduğu dönemde İsviçre’de Lozan Antlaşması’nı Yunanistan adına imzalayan isimdi.

SEÇİM SONUÇLARI

Dünkü seçimlerde partilerin oy dağılımı ve Parlamento’daki temsilci sayısı şöyle:

Yeni Demokrasi: Yüzde 39.6 (158)

SYRIZA: Yüzde 31.6 (86)

Değişim Hareketi: Yüzde 8.3 (22)

Yunanistan Komünist Partisi: Yüzde 5.3 (15)

Yunan Çözümü Partisi: Yüzde 3.8 (10)

Avrupa’da Demokrasi Hareketi: Yüzde 3.4 (9)

Diğer partiler: Yüzde 8.1

İLK TEBRİK ERDOĞAN’DAN

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Kiryakos Miçotakis’e ilk tebrik Türkiye’den gitti. Mitsotakis'i ilk arayan isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan Mitsotakis'i seçim galibiyetinden dolayı tebrik ederken, Mitsotakis'in ise Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıç yapmak istediğini belirttiği kaydedildi.