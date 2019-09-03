Türk mutfağının leziz tatları bu lokantada böceklerden yapılıyor

Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da yakın zamanda açılan bir lokanta ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Kentin son dönemde popüler olan Woodstock bölgesinde ünlü şef Mario Barnard’ın açtığı restoran bilinen yemekleri böcek kullanarak yapıyor.

Insect Experience yani “Böcek Deneyimi” ismiyle açılan lokanta özellikle Uzak Doğu’da ve Asya’da yaygın olan böcek yemeklerini müşterilerine sunuyor. Yemeklerde sadece böcek ve larva kullanmakla övünen Barnard, “Siyah asker sineği larvası kullanarak un, süt tozu ve protein tozu üreten Gourmet Grubb isimli girişimle anlaştık. Bu sayede birçok farklı yemek yapabiliyoruz. Ben Tayland’a gittiğimde böcek yemeklerini görünce midem bulanmıştı ama gelecek burada” dedi.

Barnardi, “Gourmet Grubb’ı kuran Jean ve Leah ile bir araya geldiğimizde böceklerin olduğu gibi yenmesinden dolayı rahatsız olduğumuzu ve bunları toz formuna getirerek gurme yemekler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi toz halindeki böceklerden yemek yapıyoruz” dedi. Yüzde 50 böcek tozu ve unla ravioli yaptığını söyleyen Barnard, en çok tercih edilen yemeklerden birinin, “Mopane larvasından yapılan tahinli humus yatağında siyah asker sineği larvası unu ve nohut unundan yapılmış kroket” olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler tarafından yakın zamanda yapılan açıklamada böceklerin gelecekte gastronomide çok daha kullanılacağını duyurmuştu. BM tarafından yapılan açıklamada böcek üretiminin daha az toprak ve su ile gerçekleştiği belirtilirken, atmosfere daha az sera gazı saldığı da belirtilmişti.

Reuters’a konuşan bir müşteri Angelo Caralse, “Bunun tadı bildiğiniz kroket gibiydi. Patates ve nohut tadı geliyordu ve baharatlıydı. Bu yemeği beğendim” dedi.