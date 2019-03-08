Venezuela karanlığa gömüldü

Başkent Caracas’ta, yoğun iş çıkışı saatlerinde başlayan elektrik kesintisi daha sonra diğer bölgelere de yayıldı. Venezuela hükümetine göre kesintilerin nedeni muhalefetin sabotajı. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaidó ise kesintinin “kaos, endişe ve kaygı” meselesi olduğunu, “iktidarı gasp eden Maduro’nun etkisizliğini gösterdiğini” iddia etti.

Guaido, “Maduro iktidardan devrilir devrilmez “aydınlığın geri döneceğini” söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da elektrik kesintisinden “Maduro rejiminin yetersizliğini” sorumlu tuttu. Pompeo Twitter’de paylaştığı mesajda, “Gıda yok. İlaç yok. Şimdi de elektrik yok. Bir sonraki adımda Maduro yok” dedi.

Elektrik kesintisi nedeniyle, başkent Caracas’taki başlıca havaalanına inmesi gereken uçaklar yön değiştirirken, binlerce çalışan evlerine yürüyerek dönmek zorunda kaldı. Venezuela elektrik üretiminde petrol kaynaklarını değil, geniş hidroelektrik enerji altyapısını kullanıyor. Ancak onlarca yıl gerekenden az yatırım yapılması sonucu başlıca barajlar zarar gördü ve sık sık elektrik kesintileri görülüyor.

