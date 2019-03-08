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Venezuela’da elektrikler gitti

Venezuela'daki 23 eyaletin 22'sinde elektrikler gitti. ABD'nin ülkenin geçici lideri olarak ilan ettiği Guaido, "Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam." açıklaması dikkat çekti.

09:00 -
Haberler Dünya
Venezuela’da elektrikler gitti

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede saatlerdir yaşanan elektrik ve iletişim kesintisine ilişkin, “Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı bittiğinde elektrik gelecek.” ifadesini kullandı.

Venezuela’nın büyük bir bölümüne elektrik sağlayan, Bolivar eyaletindeki Simon Bolivar hidroelektrik santralinde meydana gelen ve sebebi henüz bilinmeyen bir arıza nedeniyle ülkenin 23 eyaletinin 22’sinde yerel saat ile 16.00’dan beri elektrik kesintisi yaşanıyor.

‘METRO VE HAVALİMANLARI AKSIYOR’

Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği elektrik kesintisi nedeniyle ülkede metro ve havaalanlarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle hayat olumsuz etkileniyor.

ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümeti hedef aldı.

‘DEVLET BAŞKANLIĞI GASPI BİTİNCE ELEKTRİKLER GELECEK’

“Venezuela çok iyi biliyor ki devlet başkanlığı gaspı sona erdiğinde elektrik gelecek. İlerlemeye devam.” ifadelerini kullanan Guaido, ülke dışına çıktığında ziyaret ettiği Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Ekvador’da “bu krize” karşı önlemleri konuştuklarını aktardı.

Guiado, şunları paylaştı:

“Şimdi yemek yapması gereken bir anneye, makinaya bağlı bir hastaya, çalışması gereken bir işçiye güçlü ama elektriksiz bir ülkede yaşadığımız nasıl söylenecek? İlerlemenin önündeki engelleri gösterilerle yeneceğiz. Cumartesi sokakta görüşürüz.”

Öte yandan muhaliflere yakın El-Nacional internet haber sitesi ise başkentin bazı bölgelerinde özellikle kadınların tencere tava çalarak protesto eylemi yaptığını duyurdu.

AA

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Son güncelleme: android-time 09:05 08.03.2019
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