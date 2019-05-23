Wikipedia Türkiye’yi AİHM’e şikayet etti!

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29 Nisan 2017 tarihli kararında, “Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren içerikleri kaldırmaması nedeniyle” siteye erişim engellenmişti.

Wikipedia’yı bünyesinde barındıran Wikimedia Vakfı’nın yöneticisi Katherine Maher, “Söz konusu içeriklerin yasal olarak ifade özgürlüğü kapsamında korunduğuna inanıyoruz.” dedi.

Maher geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada, “Sansüre karşı dururken hükümetin kaygılarını da anlamaya çalıştık. Ayrıca Wikipedia’daki bilginin, Wikimedia Vakfı dahil hiçbir merkezi sistem tarafından yazılmadığını ve kontrol edilmediğini de aktardık.” ifadelerini kullanmıştı.

Vakfın direktörü Stephen LaPorte ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin aldığı kararda “tam olarak hangi kısmın yasa dışı sayıldığının gösterilmediğini” ileri sürdü.

ÇİN’DEN WIKIPEDIA’YA YASAK

Geçtiğimiz haftalarda Çin yönetimi Wikipedia’yı tüm dillerde erişime engellediğini açıklamıştı.

Wikipedia'nın Çince versiyonu ülkede sansürlü olmasına rağmen diğer dillerde siteye erişim mümkündü. Ancak düzenlemeyle birlikte Çin'de artık diğer dillerde de Wikipedia'ya ulaşılamıyor.

Wikimedia Çin’de de yasağın kaldırılması için girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.