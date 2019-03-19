Yeni Zelanda’dan Cumhurbaşkanı’na miting tepkisi

28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye yönelik terör saldırısını sosyal medya platformlarından canlı olarak yayınlamış, sosyal medya şirketlerine görüntünün yeterince hızlı kaldırılmadığı gerekçesiyle tepki yağmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim sebebiyle düzenlediği mitinglerinde terör saldırısından bazı görüntüler yayınlamış, saldırganın sosyal medyada paylaştığı 74 sayfalık “manifesto”dan bazı bölümlere de yer vermişti.



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, biraraya geldiği Çavuşoğlu ve Oktay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıya ilişkin görüntüleri seçim kampanyasında kullanmasının yanlış olduğunu söylediğini belirtti. Peters, “Saldırganın Yeni Zelanda vatandaşı olmadığını düşünecek olursak, bu ülkeyi temsil etmeyen her türlü şey Yeni Zelanda halkının geleceğini ve güvenliğinin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlarımızı tehlikeye atıyor. Bu hiç adil değil” diye konuştu.

Christchurch’te yaşanan korkunç saldırıda 50 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi de yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yeni Zelanda'ya giderek temaslarda bulunmuştu.

“BU BİREYSEL DEĞİL, ÖRGÜTLÜ” DEMİŞTİ

Erdoğan “Ülkemizde darbe girişimlerinde bulunarak karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar. Hatta ülkemizden 16 bin kilometre uzakta Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla sınıyorlar. Çanakkale’den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Kininizin ve nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman’ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü de anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür” diye konuştu.