YPG/PKK ile IŞİD’in kirli pazarlığı ortaya çıktı

YPG/PKK ve ABD’nin, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son IŞİD’li grupla 15 Şubat’ta anlaşmaya varmasının ardından IŞİD’lilerin teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

AA, iki terör örgütünün vardığı anlaşmanın içeriğine ulaştı. Buna göre, YPG/PKK, IŞİD’liler ve ailelerinin, istemeleri durumunda örgütün kamplarında kalmalarına izin verecek.

Örgüt, kampta kalmak istemeyenlere ise Fırat Kalkanı Harekatı, Afrin ve Esad rejimi bölgesi gibi alanlara kaçak yollarla çıkarma sözü verdi.

YPG/PKK’nın son anlaşması, Ekim 2017’de Rakka’da kuşattığı IŞİD’lileri Türkiye topraklarına geçirme planını anımsattı.

Örgüt, Rakka kent merkezinde kuşattığı IŞİD’li teröristlerle anlaşmaya vararak bölgeden tahliye etmiş, bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye sızmak üzere sınır hattına yönelmişti.​ Teröristlerin kaçakçılar yoluyla Türkiye’ye sızdırılmaları uluslararası basına konu olmuştu.

İşgal alanında hareket serbestisi

YPG/PKK, kamptan çıkmak isteyenlere bir tür “özel seyahat belgesi” verecek. IŞİD’liler ve aileleri, böylece YPG/PKK işgalindeki bölgelerde hareket ve ikamet edebilecek.

İki terör örgütünün, yaralı IŞİD’lilerin durumuna ilişkin vardıkları uzlaşmaya göre, bu kişiler YPG/PKK işgalindeki hastanelerde tedavi görerek, en geç 2 ay içinde taburcu edilecek.

Fırat Nehri’nin doğusundaki son bölgesini kaybeden IŞİD’in işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2’sine geriledi. Örgüt sadece rejim kuşatmasındaki çöl bölgesinde varlık gösteriyor.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28’ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60’ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10'una karşılık geliyor.