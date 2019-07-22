Açık öğretim liseleri (AÖL) öğrenci durum belgesi sorgulama nasıl yapılır? E devlet öğrenci durum belgesi sorgulama…

Milli Eğitim Bakanlığı, e Devlet kapısı işbirliği ile Açık Öğretim öğrencilerinin öğrenci durum belgesi sorgulama işlemleri de kolaylaştı. E devlet kişisel başvuru ile yapılan birçok işlemi internet ortamına getirerek zaman kaybını önlüyor. Bu hızlı işlemlerden biri de Açık öğretim liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama işlemi. İşte Açık öğretim liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama işlemi için bilmeniz gerekenler…

AÖL ÖĞRENCİ DURUM BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Açık öğretim liseleri öğrenci durum belgesi sorgulama” yazın (Sayfaya direkt gitmek için: https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-acik-ogretim-liseleri-ogrenci-durum-belgesi-sorgulama)

– Açılan sayfada kişisel eğitim bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

E DEVLET AÖL TÜM İŞLEMLER

AÖL HAKKINDA

1992 yılında kurulan Açık öğretim liseleri örgün eğitimdeki genel liselerin program içeriklerini kullanır. Uzaktan eğitim alınan AÖL’de yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. AÖL’ün eğitim süresi 4 yıldır (8 dönem) Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Ayrıca eğitimin içeriği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından şu açıklama yapılmıştır; “Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.”