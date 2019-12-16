Adana’da 830 Suriyeli öğretmen atandı

Adana'da 830 Suriyelinin okullarda “gönüllü eğitici” adı altında görevlendirildiğini ortaya çıkaran CHP'li Sümer, Bakan Selçuk'un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi de vermişti. Önergesine yanıt alamayan Sümer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında konuyu doğrudan Bakan Selçuk'a yöneltti.

Adana'daki durumu hatırlatan Sümer, “Türkiye genelinde kaç Suriyeli öğretmen görevlendirilmiştir? Bu öğretmenlerin eğitimleri nelerdir?” diye sordu.

UYUM SORUNU NE OLACAK?

Sümer ayrıca Adana'da devlet okullarında eğitim gören çok sayıda Suriyeli öğrencilerin uyum sorununu da gündeme getirerek “Bazı sınıflarda Suriyelilerin sayısı Türk öğrencilerden fazla. Velilerin bizlere aktardığına göre, Suriyeli öğrenciler ile Türk öğrenciler arasında uyum sorunu hâlâ çözülmedi, okullarda aşırı yığılma var. Bu konuda bir önlem almayı düşünüyor musunuz?” dedi.

BAKAN'DAN DOĞRULADI

Bakan Yılmaz ise sorulara “Bizim MEB ile UNICEF arasında… Özellikle Adana özelinde bir soru oldu. Biz, hiçbir şekilde, millî bütçeden bir Suriyeli öğretmen atamıyoruz. Suriyeli çocukların – uyumuyla ilgili- Türkçe öğrenmeden okullarda sınıflara girmesini istemiyoruz” diye cevap vermekle yetindi.

SÜMER'DEN YENİ SORULAR

Sümer, basına yaptığı açıklamada ise “Ben Sayın Bakan'a bu öğretmenlerin maaşlarının nereden karşılandığını sormadım ama Bakan buna cevap verdi. Cevap verirken de doğrulamış oldu” dedi. Suriyeli öğretmenlerin maaşlarının nereden ödendiğinin de tartışılabileceğini ancak maaştan daha önemli konular olduğunu belirten Sümer şöyle konuştu:

“Öğretmen olmak, okullara girmek bu kadar kolay mıdır? Çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz? Ben bir milletvekili olarak merak ediyorum ve bunu öğrenmek tüm vatandaşların hakkı. Burada amacımız Suriyelilere karşı bir hoşgörüsüzlük oluşturulması elbette değil. Bu çok hassas bir konu. Hangi mevzuata göre bu öğretmenler görevlendirilmiştir? Eğitimleri nelerdir? Eğitimlerinin Türkiye'deki denkliği var mıdır? Pedagojik formasyonları var mıdır? Hangi disiplin mevzuatına göre görev yapacaklar? Tüm bunları Milli Eğitim Bakanlığı neden açıklamıyor?”

''2023'TE ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 1 MİLYON OLACAK'' 'Türkiye'de 460 bin öğretmen atama bekliyor. Her yıl Eğitim Fakülteleri ve Fen Edebiyat Fakültelerinden 100 bine yakın eğitim emekçisi öğretmen adayı mezun olmakta, bunların sadece yüzde 80'i istihdam edilmekte' diyen Eğitim-Sen, 2023 yılına kadar atanamayan öğretmen sayısının 1 milyona ulaşacağını söylemişti.

Sümer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an önce bir açıklama yapmasını ve bu uygulamaya da son verilmesini istedi.