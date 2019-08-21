BİLSEM MEB sonuç sorgulama: BİLSEM sonuçları MEB tarafından açıklandı!

BİLSEM mülakat sonuçları için öğrenci ve velilerin heyecan dolu bekleyişi sona erdi. BİLSEM sınav sonuçları 21 Ağustos’ta yani bugün açıklandı. BİLSEM sonuçları MEB resmi internet sitesi meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Aşağıdaki link üzerinden BİLSEM mülakat sonucu sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz…

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 26 Ağustos-13 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM NEDİR?

Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur.