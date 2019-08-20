E devletten lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Mezuniyet belgesi nasıl alınır?

Diploma mezun olduğunuzu kanıtylayan belgedir. Hayatınız boyunca iş başvurusu yaparken diplomanıza ihtiyacınız olacaktır. Farklı alanlarda da gerek duyulan diploma yerine mezuniyet belgesi de kullanabilirsiniz. Diplome almak için de mezun olduğunuz okula başvurmanız gerekliydi. Ancak artık e Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, mezuniyet bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi oluşturabilirsiniz. E devlette lise mezuniyet belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız. Aşağıdaki şıkları adım adım uygulayın…
ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.
– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama
” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)
– Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.
LİSE MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA
E DEVLET’TE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI HİZMETLER NELERDİR?
e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler
Açık Öğretim Liseleri
Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama
Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Doğrulama
Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama
Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Doğrulama
Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Sorgulama
Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Doğrulama
Açık Öğretim Ortaokulu
Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama
Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Doğrulama
Açık Öğretim Ortaokulu Tamamlama Belgesi Sorgulama
Açık Öğretim Ortaokulu Tamamlama Belgesi Doğrulama
Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama
Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama
Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama
e-Dilekçe Sorgulama
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama
Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Doğrulama
Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama
Lise Mezuniyet Belgesi Doğrulama
Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama
MEB Öğrenci Nakil İşlemi
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama
Öğrencilik Belgesi Doğrulama
Öğrencilik Belgesi Sorgulama
Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu
Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama
Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama
MEB Sınav Sonuç Sorgulama
MEB Sınav Yeri Sorgulama
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi
Kimlik Doğrulama Hizmetleri
Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlikler İzin Projesi
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)
Rehberlik ve Araştırma Merkezi Randevu Sistemi
Resmi Burslu Öğrenci Bilgi Sistemi
Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu
Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi
Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler
Mebbis ModülleriBu hizmet kurumun kendi web sitesi üzerinden verilmektedir.
Meb Mevzuat Bankası
Türkiyenin Eğitim Portalı