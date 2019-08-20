E devletten lise mezuniyet belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Mezuniyet belgesi nasıl alınır?

Diploma mezun olduğunuzu kanıtylayan belgedir. Hayatınız boyunca iş başvurusu yaparken diplomanıza ihtiyacınız olacaktır. Farklı alanlarda da gerek duyulan diploma yerine mezuniyet belgesi de kullanabilirsiniz. Diplome almak için de mezun olduğunuz okula başvurmanız gerekliydi. Ancak artık e Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Bu hizmeti kullanarak, mezuniyet bilgilerinizi görüntüleyebilir ve barkodlu açık öğretim lisesi mezuniyet belgesi oluşturabilirsiniz. E devlette lise mezuniyet belgesi sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız. Aşağıdaki şıkları adım adım uygulayın…

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

– e Devlet Kapısı’na T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapın.

– Sağ üst kısımdaki arama çubuğuna “Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama

” yazın. (Direkt linki aşağıda bulabilirsiniz.)

– Açılan sayfada kişisel bilgilerinizi görüntüleyecekseniz.

LİSE MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMA

E DEVLET’TE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI HİZMETLER NELERDİR?

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

Açık Öğretim Liseleri

Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama

Açık Öğretim Liseleri Öğrenci Durum Belgesi Doğrulama

Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama

Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Doğrulama

Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Sorgulama

Açık Öğretim Liseleri Hizmete Özel Öğrenci Durum Belgesi (Ek-C2) Doğrulama

Açık Öğretim Ortaokulu

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Sorgulama

Açık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi Doğrulama

Açık Öğretim Ortaokulu Tamamlama Belgesi Sorgulama

Açık Öğretim Ortaokulu Tamamlama Belgesi Doğrulama

Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Doğrulama

Bireysel Okur Yazarlık Belgesi Sorgulama

Çırak Öğrenci Devamsızlık Bilgileri Sorgulama

e-Dilekçe Sorgulama

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

İletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Doğrulama

Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik ve İş Yeri Açma Belgesi Sorgulama

Lise Mezuniyet Belgesi Doğrulama

Lise Mezuniyet Belgesi Sorgulama

MEB Öğrenci Nakil İşlemi

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Doğrulama

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Kurs Başarı veya Yetki Belgesi Sorgulama

Öğrencilik Belgesi Doğrulama

Öğrencilik Belgesi Sorgulama

Özel Okul Öğretim Desteği Sorgulama

Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Doğrulama

Yaygın Eğitim Sertifika Belgesi Sorgulama

MEB Sınav Sonuç Sorgulama

MEB Sınav Yeri Sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi

Kimlik Doğrulama Hizmetleri

Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlikler İzin Projesi

Eğitim Bilişim Ağı (EBA)

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Randevu Sistemi

Resmi Burslu Öğrenci Bilgi Sistemi

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu

Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi

Kuruma Ait İnternet Sitesi Üzerinden Sunulan Hizmetler

Mebbis ModülleriBu hizmet kurumun kendi web sitesi üzerinden verilmektedir.

Meb Mevzuat Bankası

Türkiyenin Eğitim Portalı