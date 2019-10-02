Hukuk Fakültesi’ne ‘ilahiyatçı’ hoca tartışma yarattı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde şubat ayında gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından akademisyen alımı ve görevlendirmeleri gerçekleşti. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ‘Hukuk Felsefesi' dersleri için ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın görevlendirilmesi tartışma konusu oldu.

UZUN SÜRE GÖREV ALAN AKADEMİSYENLER YÖNETİME ALINMADI

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde şubat ayında dekan, dekan yardımcıları, bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları ve yardımcıları tamamen değişti. Fakültede çok kısa süre önce göreve başlayan akademisyenlerin yönetim kadrolarına getirildiği, uzun süre fakülteye hizmet eden akademisyenlerin yönetimlere alınmadığı ve bu yeni dönemle birlikte dışardan akademisyen görevlendirme ve alımı hız kazandığı, görevlendirmelerde eşit davranılmadığı, alan bilgisi ve liyakatin gözetilmediği iddia edildi.

“HUKUK FAKÜLTELERİNDE HUKUKÇU MU KALMADI?”

Hukuk Fakültesi'nin Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı'nda ve yine başka fakültelerdeki anabilim dallarında hukuk felsefesi alanında çalışan öğretim üyelerinin olmasına rağmen ders için bir ilahiyatçının görevlendirilmesi şaşkınlıkla birlikte tepkiye neden oldu. Hukuk Fakültesi öğrencileri ise sosyal medya üzerinden görevlendirmeye tepki gösterdi. Öğrenciler, “Hukuk fakültelerinde hukukçu mu kalmadı?” diye sordu.

HOCAYA NİHAT HATİPOĞLU SORULARI SORULUYOR

Fakülte öğrencileri tepkilerini sosyal medyada şöyle gösterdi; “Hukuk felsefesi diye geldik din felsefesi çıktı”, “Hocaya Nihat Hatipoğlu sorular soruluyor. Millet dersten falan çıkıyor, kaos çıkacak diye keyifle bekliyorum. Lütfen çıksın”, “Hukuk felsefesi dersi diye geldik İslam hukuku çıktı bu”, “Hukuk felsefesi ve genel kamuyu kendi bölümlerinin temel taşı olarak görmeyen hocalar… Benim kavgam sizinle”

PROF. DR. MUSTAFA YILDIRIM KİMDİR?

Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Felsefesi dersi için görevlendirilen ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım 1957'de Eskişehir'de doğdu. İlkokuldan sonra hafızlığını tamamladı. 1974 yılında Kütahya İmam-Hatip Lisesinden, 1979'da İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. 1986 yılında Diyânet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Arapça ihtisas kursunu bitirdi. 1978-1992 yılları arasında Hafız Abdurrahman Gürses Hoca'dan kıraat dersi okudu ve icâzet aldı. 11 yıl imam-hatiplik, 9 yıl hizmet içi eğitim merkezi öğretmenliği olmak üzere toplam 20 yıl Diyânet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yaptı.

İslâm Hukuku anabilim dalında 1995 yılında doktor, 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör unvanını aldı. DEÜ İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Hukuku öğretim üyeliği yaptı. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, şu an Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi dekanıdır.

Yayınlanan Kitapları

1.İslâm Hukuku Açısından Evlât Edinme

2.İslâm ve Medenî Yargılama Hukukunda Tahkim

3.Mecelle'nin Küllî Kâideleri

4.İslâm Hukukunda Hıdâne

5.İslâm Borçlar Hukukunda Vedîa

6.Meslekî Değerler ve Etik – Hayata ve Din Hizmetine Dair

7.Fıkıh Usûlü, Şâkir Hanbelî

8.Yüce Kur'ân ve Açıklamalı-Yorumlu Meali, (A. Şener – C. Sofuoğlu ile birlikte)