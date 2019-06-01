İOKBS-PYBS ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı tarihleri…

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav tarihi MEB tarafından resmi olarak açıklandı ve İOKBS, eski adıyla PYBS sınavı ne zaman sorusu cevap buldu. İOKBS sınavının tarihi ve sınava dair merak edilen ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte detaylar…

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

Ortaokul 5, 6, 7, 8’inci sınıfta okuyan lise 9, 10 ve 11’inci sınıftan okuyan öğrencilerin gireceği bursluluk sınavı yani PYBS – İOKBS 2 Haziran 2019 tarihinde düzenlenecek. Öğrenci velisi tarafından (çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde) öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapılabilecek.

KAÇ NETLE BURSLULUK SINAVI KAZANILIR?

İlgili sınavdan başarılı olabilmek için en az 80 net yapılması gerekir. Ayrıca bu ve üzerinde net yaptıktan sonra bazı kontenjanlara göre değişkenlik gösteren puan türlerine göre kazanma şansı arttırılabilir.

İOKBS'DE KAÇ SORU SORULACAK KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sınavda 4 (dört) seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak. Yani saat 12.00'da sınav sona erecek.