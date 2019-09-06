Kavuşmaları mahşere kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı, aile bütünleşmesi için 29 Ağustos'ta kadrolu öğretmenlere “Eş durumu tayin hakkı” tanıdı. Evli olmalarına rağmen farklı kentlerde öğretmenlik yapan çiftler, aynı evde yaşama hayaliyle başvuruda bulundu.

2 Eylül'de sonuçlar açıklandı açıklanmasına ama 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında aynı kentte çalışıp aynı evde yaşama hayali kuran öğretmenler hüsrana uğradı. Çünkü, çiftlerin görev yerleri birleştirilmediği gibi aksine becayiş uygulandığı ortaya çıktı. Becayiş yani devlet memurları arasında anlaşmalı olarak yapılan ‘yer değiştirme' işlemi üzerine, çiftler, iller arası karşılıklı başka yerlere atandı.

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'ndeki Hüseyin Köse İlkokulu'nda Rehber Öğretmen olarak görev yapan B.K, Edirne Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandı. Edirne-Keşan Gazi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda görev yapan öğretmen eşi ise bu kez eşinin atama öncesi görev yaptığı Tekirdağ'ın Malkara İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandı.

KOCA ADANA’YA, EŞİ MERSİN’E

Yine, Adana'nın Yüreğir İlçesi'ndeki Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu'nda Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl evlendikleri öğrenilen H.A, eşinin halen görevli olduğu Mersin'in Tarsus İlçesi'ne ilçe müdürlüğü emrine öğretmen olarak atandı. Bu kez Mersin ilinin Tarsus Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görevli öğretmen eşi S.Z.A ise Mersin'den Adana'ya müdürlük emrine öğretmen olarak atandı. Eşlerden biri Mersin'e biri Adana'ya gitmiş oldu.

“GÖNDERMEYİN, EŞİM KALSIN”

Balıkesir'de görevli öğretmen İ.K. durumunu dilekçesinde şöyle anlatıyor: “2019 yılı yaz tatilinde ‘Kadrolu Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretlerine Bağlı Yer Değiştirme' atama duyurusuna istinaden eşimle birlikte elektronik ortamda başvuruda bulunduk. Ancak tercih döneminde eşim tercih yaptığı için ben bir tercihte bulunmadım. Eşlerden biri tercih yapınca, yapmayanın diğer kente atanmayacağını bildirdiler. Ancak 29 Ağustos 2019'da gördüm ki tercih yapmamama ve eşimin görev yaptığım ile atanmasını beklememe rağmen, benim Koceli'ne, eşimin ise Balıkesir'e atandığını öğrendim. Aile bütünlüğümü bozmaktadır. Benim atanmamın iptalini istiyorum.”

Bakanlık olaya el koydu

İlginç olayı mağdur öğretmenlerin Türk Eğitim Sen'den yardım istemesi ortaya çıkardı. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Ali Talip Geylan, sorunu MEB Merkez Atama Daire Başkanı Aykut Bal'a bildirdi. Bakanlık da böylece karı- koca öğretmenlerin iller arası karşılıklı atandığından haberdar oldu. Türk Eğitim Sen, mağdur öğretmenler için hukuk servisine matbu bir dilekçe örneği hazırlattı. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'ya dilekçelerin ulaştığı ve bakanlığın sorunu çözmek için çalışma başlattığı öğrenildi. Birçok ilde yaşandığı öğrenilen sıkıntının çözümü için öğretmen çiftlerden birinin eş durumu atamasıyla ilgili başvuru dilekçesini geri çekmesi istenildi.