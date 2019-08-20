KPSS sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Milyonlarca genç üniversite eğitimini tamamladıktan sonra hayatını idame ettirecek bir iş arayışına giriyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenler ise KPSS’ye giriyor. Uzun bir çalışma maratonunun ardından emeklerinin karşılığını almak isteyenler 2019 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihini araştırıyor.

2019 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS için yapılan son duyuruya göre sonuçlar 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. KPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek. Sisteme giriş için şifresini unutan adaylar e Devlet uygulaması üzerinden sisteme girebilir. Yine T.C. ve e Devlet şifresi ile sınav sonuçları görüntülenebilir.

KPSS HAKKINDA BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye’de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası’nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.