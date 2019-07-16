Milli Eğitim Bakanı’na soruldu: Anaokulları neden paralı?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yurt genelinde birçok ailenin, aylık 100 TL'lik ücret ve 500 TL'yi bulan kırtasiye giderleri nedeniyle çocuklarını anaokuluna gönderemediğini belirtti.

ANAOKULUNA YAZDIRILMAYAN ÇOCUK SAYISINI AÇIKLAYIN

Ailelerin kendisine ulaşarak dert yandığını anlatan Tanal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yönelik soru önergesi verdi. Tanal, anaokuluna başlama yaşına gelen ancak kaydı yapılmayan, eğitimden mahkum kalan çocukların sayısının açıklanmasını talep etti.

ÜCRET ALINMASI ANAYASANIN 42'NCİ MADDESİNE AYKIRI

Türk eğitim sistemi içerisinde anaokullarının üvey evlat muamelesi gördüğünü savunan Tanal, devlet okullarında anaokulu için ücret talep edilmesinin, “kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağının” vurgulandığı Anayasanın 42'nci maddesine aykırılık teşkil ettiğini kaydetti.

EVİNE HACZE GİDİLEN VELİ VAR MI?

Okul müdürlüğünün velilerle yaptığı okul öncesi sözleşmesinde, “Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır” maddesinin yer aldığını aktaran Tanal, “Aidatı ödenmediği için kaydı silinen anaokulu öğrencisi var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Anaokulu aidatını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan, evine hacze gidilen veli var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?” sorularını yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;

-Kamu okullarında, özellikle anaokullarında velilerden para talep edilmesi sosyal devlet ilkesiyle çelişmiyor mu? Türk eğitim sistemi içerisinde anaokulları üvey evlat muamelesi mi görmektedir?

-Anaokulu eğitimi için ailelerden aylık ücret talep edilmesi Türkiye'ye özgü bir uygulama mı? Okul öncesi eğitimin Avrupa'daki örnekleri nasıldır?

-Bazı okul müdürlükleri ile veliler arasındaki “Okul öncesi veli sözleşmesi”nde, “Hizmet aldığı halde aidatını ödemeyen veliler için, alacağın tahsiline yönelik genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır” deniliyor. Sözleşmenin bu maddesi ne anlama geliyor?

-Aidatı ödenmediği için kaydı silinen anaokulu öğrencisi var mıdır? Varsa sayısı kaçtır? Anaokulu aidatını ödemediği gerekçesiyle hakkında icra takibi başlatılan, evine hacze gidilen veli var mıdır? Varsa sayısı kaçtır?

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 42'nci maddesinde, kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı vurgulanıyor. Devlet okullarında anaokulu için ücret talep edilmesiyle çocuklarımız eğitim hakkından mahrum bırakılmış olmuyor mu? Devlet okullarının paralı hale getirilmesi, Anayasanın 42'nci maddesiyle çelişmiyor mu?