ÖGG sınav sonuçları: 82. dönem özel güvenlik sonuçları açıklandı! egm.gov.tr sorgulama ekranı

Önemli bir iş kaynağını oluşturan Özel Güvenlik Görevlisi olma için ilk önce ÖGG sınavında başarılı olmak gerekiyor. Ayrıca özel güvenlikler silahlı ya da silahsız olmak üzere iki farklı eğitim alıyor. Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara da uygunluk göstermek gerekir. Adayların gözü de bunun için ÖGG sınav sonuçlardı. 2 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 19 Temmuz’da açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklanacak. Peki ÖGG sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://www.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor. Aşağıdaki bağlantı linkine tıklayıp sınav sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz…

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ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara uygun kişiler olacaklardır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olacaktır.

Boy; erkeklerde en az 1.70 cm, bayanlarda en az 1.65 cm olacaktır.

Kilo; erkeklerde 60-90 kg, bayanlarda 50-60 kg arasında olacaktır.

Özel Güvenlik Görevlileri 30 yaşından büyük olmayacaktır.

Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük olmayacaktır.

Güvenlik personeli en az lise veya dengi okul mezunu olacaktır.

Özel Güvenlik görevlilerinin diksiyonu düzgün dinamik ve kendine özen gösteren intibakı çabuk olmalı, halkla ilişkileri güçlü olmalıdır.

5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak.

Erkek personel askerliğini yapmış olacaktır.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde idareye sabıka kayıt belgesini vermek zorundadır.

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi gereği özel güvenlik görevlileri bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu (Psikiyatri dâhil) almış olmalıdır.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvim aşağıdaki gibidir

ÖZEL GÜVENLİK 83. TEMEL EĞİTİM VE 59.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 19 Temmuz 2019 Cuma 25 Ağustos 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 84. TEMEL EĞİTİM VE 60.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 13 Eylül 2019 Cuma 20 Ekim 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK 85. TEMEL EĞİTİM VE 61.YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI: 01 Kasım 2019 Cuma 08 Aralık 2019 Pazar

B SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 17 Mart 2019 Pazar

C SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 28 Temmuz 2019 Pazar

A SINIFI ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK SINAVI: 15 Eylül 2019 Pazar

SİLAH TAMİR YERİ AÇMA SINAVI: 10 Kasım 2019 Pazar

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV KÖPEĞİ VE İDARECİSİ SINAVI: 30 Nisan 2019 Salı

HAVALİMANLARI KARGO BÖLÜMÜNDE GÖREV YAPACAK: 20 Haziran 2019 Perşembe

ÖZEL GÜVENLİK GÖREV ATI VE İDARECİSİ SINAVI: Mayıs/Haziran 2019ayr