Son dakika: PISA sonuçları açıklandı! İşte Türkiye’nin uluslararası eğitim karnesi…

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. 3 yıl önceki teste oranla sıralamasını yükselten Türkiye, OECD ülkeleri ortalamasına da yaklaştı. İşte PISA 2018 sonuçlarına göre Türkiye’nin uluslararası eğitim karnesi:

2018 PISA RAPORU’NDAN İLK AYRINTILAR ŞÖYLE

*OECD tarafından 78 ülkeden 15 yaş gurubu 10 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yapılan PISA 2018 test sonuçları belli oldu.

*Okuduğunu anlamada 555 puanla, Matematik’de 591 puanla ve Fen bilimlerinde 590 puanla Çin birinci oldu. Ona sırasıyla Singapur, Hongkong, Estonia izledi.

*Türkiye okuduğunu anlamada 466 puan, matematikte 454 puan ve fen bilimlerinde 468 puan aldı.

*PISA’da son 5 sıraya Sudi Arabistan, Peru, Arjantin, Bosna ve Albania oluşturdu.

*Teste farklı gelir gruplarından öğrenciler alındı. Sosya ekonomik olarak avantajlı yüzde 10’luk dilimdeki öğrenciler daha başarılı oldu.

*OECD ortalamasında belirgin iyileşmeler görüldü. Öğrenci performansları özellikle Arnavutluk'u, Moldova Cumhuriyeti, Peru ve Katar’da arttı.

*Türkiye’nin 2003 yılı ve 2018 yılları arasında bir iyileşme görülebiliyor

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN SON 5 PISA SONUCU

* 2003 yılında 41 ülke arasında; fende 33, matematikte 35, okuduğunu anlamada 35'inci sırada.

* 2006 yılında 57 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 37'inci sırada.

* 2009 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 43, okuduğunu anlamada 41'inci sırada.

* 2012 yılında 65 ülke arasında; fende 43, matematikte 44, okuduğunu anlamada 41'inci sırada.

* 2015 yılında 72 ülke arasında; fende 51, matematikte 48, okuduğunu anlamada 49'uncu sırada.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’ndan Eğitim Uzmanı Turgay Polat ilk sonuçları şöyle yorumladı; “2015’de yapılan son PISA Testi’ne göre Türkiye, OECD ülkeleri ortalamasının 4 ülke altında görünüyor. Eskiden Türkiye, üçüncü gurup denilen ortalamanın çok altında son sıralarda iken şimdi ortalamaya çok yakınlaştığı görülüyor. Türkiye okuduğunu anlamada 49’uncu sıradan 40’ıncı sıraya yükseldi. Matematik’de 48’inci sıradan 42’nci sıraya ve fen bilimlerinde de 51’inci sıradan 39’uncu sıraya yükseldiği görülüyor.

Eğitim sisteminde çok büyük bir değişim olmadığı halde sıralamada belirgin bir iyileşme görülüyor. Neye bağlı bir iyileşme olduğunu bilemeyiz. Bu durum, ülkede sınava giren öğrenciler arasında PISA Sınavı’na karşı farkındalığın yükselmesi etkili olabilir” diye kaydetti.

PISA’YLA İLGİLİ BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY

PISA nedir?

Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” olan PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir 15 yaş grubu öğrencilerin kazadığı bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır.

PISA'nın amacı ne?

PISA'nın amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir.

PISA neyi ölçer?

PISA'da zorunlu eğitimin sonunda örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin; Matematik okuryazarlığı, Fen Bilimleri okuryazarlığı ve Okuma Becerilerini ölçer.

PISA okur yazarlığı nedir?

PISA araştırmasında kullanılan “okuryazarlık” kavramı, öğrencinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirme yetkinliğidir.

PISA’yı kim yapar?

PISA; OECD olarak kısaltılan Türkiye’nin de üyesi olduğu, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü”nün bir eğitim araştırmasıdır. Araştırmayı, OECD Eğitim Direktörlüğü'ne bağlı olan PISA Yönetim Kurulu yapar. Araştırmada kullanılan testler ve anketler ile analizlerle hazırlanan uluslararası rapor , PISA Yönetim Kurulu’nca belirlenen bir konsorsiyum tarafından yapılır.

PISA’da ulusal uygulamayı kim yapar?

PISA'nın ulusal düzeyde çeviri ve uyarlama işlemlerinin yapılması, araştırmanın uygulanması, analizlerin yapılması ve ulusal raporun hazırlanması gibi işlemler ise araştırmaya katılan her ülkede belirlenen ulusal merkezler tarafından gerçekleştirilmektedir.

PISA hangi okullarda uygulanır?

PISA araştırması kapsamında geliştirilen başarı testleri ve anketleri, Türkiye’de geçtiğimiz Nisan ayında uygulandı. Araştırmaya katılan ülkelerde; örgün öğretimde kayıtlı olan 15 yaş grubu öğrencilerin bulunduğu tüm okullar (Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Lisesi) araştırmaya katılabiliyor.

Türkiye PISA’ya niye katılıma amacı nedir?

Küreselleşen dünyamızda, eğitim alanında yapılan ulusal değerlendirme çalışmalarının yanı sıra, uluslararası düzeyde konumumuzu belirlemek amacıyla eğitim göstergelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle belirli referans noktalarına göre ülkemizin eğitim alanında hangi düzeyde olduğunun, giderilmesi gereken eksikliklerin ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesidir. Ülkemiz de OECD üyesi olarak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bu araştırmaya katılmaktadır.

PISA'da hangi soru türleri kullanılıyor?

PISA'da; çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi değişik soru türleri kullanılmaktadır.

PISA'ya katılan okul ve öğrenciler nasıl belirleniyor?

PISA araştırmasına katılacak olan okul ve öğrencilerin seçim işlemi, OECD tarafından tesadüfi (seçkisiz) yöntemle belirlenmektedir.

PISA nasıl uygulanmaktadır?

Öğrenciler, Bilgisayar Tabanlı Değerlendirme uygulamasının ardından anket uygulamasına katılmaktadırlar.

PISA araştırmasının sonuçları nerede ve nasıl kullanılır?

PISA araştırmasından elde edilen sonuçlar ulusal bir rapor hâlinde düzenlenmektedir. Bu sonuçlar, eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin giderilmesinde ve eğitim alanında yapılan araştırmalara kaynak olarak kullanılır.