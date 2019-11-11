Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce kişi Selanik’e gitti

Selanik'te 1885 yılında aralarında Atatürk'ün öğretmenlerinin de bulunduğu bir kadro tarafından kurulmuş olan Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, 117 öğrencisi ve 19 öğretmeni ile en kalabalık gruptu. Başkonsolos Efe Ceylan'ın konuşmasından sonra, bahçeyi dolduran vatandaşlar, Mustafa Kemal'in çocukken tırmandığı nar ağacının altında saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın ardından 17 yıldır bu törene aralıksız katılan FMV Işık Okulları'nın ilkokul 5. Sınıf öğrencileri korosu Atatürk şarkıları söyledi.

Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Zeynep Sezerman, “Selanik'in Atatürk'ün doğduğu şehir olması dışında bizim için bir önemi daha var. Okullarımızın temeli de

Selanik'te yaşayan Türk aileler tarafından burada atıldı. Kuruluşumuzun 50. yılında Ata'mızın onayıyla ‘Işık' adını aldık. Onun izinde, ilke ve devrimlerinin ışığında, gelecek nesilleri

yetiştirmek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.