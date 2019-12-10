Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Türkiye'nin her bölgesinde fırsat eşitsizliği ile mücadele etmek için çalışan Bir Küçük Mucize Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Psikoloji Kulübü üyeleri birlikte çok anlamlı bir projeye imza attı. Kocaeli Kartepe'de bir okula iki gün boyunca misafir olan dernek ve kulüp üyesi üniversite öğrencileri, okulun ihtiyaçlarının giderilmesinden, psikososyal destek çalışmalarına kadar uzun bir program gerçekleştirdi.

14:11 -
Haberler Eğitim
Üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Gençlerin erken yaşta sivil toplum çalışmalarına entegre olması üzerine çalışma yürüten ve gönüllülerinin büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan Bir Küçük Mucize Derneği ile psikoloji alanında önemli çalışmalar yürüten ve sosyal sorumluluk projelerini önemseyerek sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmalarını hedefleyen BAU Psikoloji Kulübü, 5-6 Aralık tarihlerinde Kocaeli Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu'ndaki öğrencilerle eğlence ve eğitim dolu iki gün geçirdi.

Dernek ve Kulüp üyeleri öğrencilere unutamayacakları 2 gün yaşattı.

İki gün boyunca okulun ihtiyaçlarının giderilmesinden, psikososyal destek çalışmalarına uzun bir program gerçekleştiren 20 kişilik ekip, 131 öğrencinin tüm materyal ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra psikososyal gelişimlerini destekleyici çeşitli atölyeler gerçekleştirdi.

BAU Psikoloji Kulübü öğrencileri

Şiddetsiz İletişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kişisel Sınırlar, Duygu Farkındalığı, Sosyal Uyum ve Ergenlik Döneminde Psikocinsel Gelişim atölyeleri gerçekleştiren ekibin çalışmalarına çocukların mutlulukları damga vurdu.

Etkinliklerin yanı sıra okulda bir de kitaplık kuruldu.

Okulda yapılan atölye çalışmaların yanı sıra, Psikoloji Kulübü tarafından bir de kütüphane kuruldu. Gönüllülerden toplanan onlarca kitap, kulüp üyeleri tarafından boyanan, rafları yapılan masa ve sandalye konulan kütüphanede minik öğrencilerin kullanımına sunuldu

Son güncelleme: 14:14 10.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more