Üniversite öğrencilerinden anlamlı proje

Gençlerin erken yaşta sivil toplum çalışmalarına entegre olması üzerine çalışma yürüten ve gönüllülerinin büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan Bir Küçük Mucize Derneği ile psikoloji alanında önemli çalışmalar yürüten ve sosyal sorumluluk projelerini önemseyerek sürdürülebilir sosyal sorumluluk çalışmalarını hedefleyen BAU Psikoloji Kulübü, 5-6 Aralık tarihlerinde Kocaeli Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu'ndaki öğrencilerle eğlence ve eğitim dolu iki gün geçirdi.

İki gün boyunca okulun ihtiyaçlarının giderilmesinden, psikososyal destek çalışmalarına uzun bir program gerçekleştiren 20 kişilik ekip, 131 öğrencinin tüm materyal ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra psikososyal gelişimlerini destekleyici çeşitli atölyeler gerçekleştirdi.

Şiddetsiz İletişim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kişisel Sınırlar, Duygu Farkındalığı, Sosyal Uyum ve Ergenlik Döneminde Psikocinsel Gelişim atölyeleri gerçekleştiren ekibin çalışmalarına çocukların mutlulukları damga vurdu.

Okulda yapılan atölye çalışmaların yanı sıra, Psikoloji Kulübü tarafından bir de kütüphane kuruldu. Gönüllülerden toplanan onlarca kitap, kulüp üyeleri tarafından boyanan, rafları yapılan masa ve sandalye konulan kütüphanede minik öğrencilerin kullanımına sunuldu