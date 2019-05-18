YÖK, Bakan Selçuk’u yalanladı: Üniversite sınav sisteminde değişiklik yok | Son dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen ‘Lisede Ne Yaptık?/Ortaöğretim Tasarım Tanıtım Toplantısı’nda liselerde yeni eğitim sistemi hakkında açıklama yapmış ve ‘9’larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11-12 bu böyle devam ediyor. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor’ demişti. Bakan Selçuk 2024’te üniversite sınavının değişeceğini de eklemişti.

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YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, MEB tarafından açıklanan yeni lise modelinin kurgusu ve öngörülen çıktılarına ilişkin YÖK'e iletilen herhangi bir bilimsel rapor, bir çalışma veya yazı bulunmuyor. Yetkililer 2024'te bir çalışmanın yapılabileceğini belirterek şunları kaydettiler:

“Bilindiği üzere üniversiteye giriş sisteminin belirlenmesi ve lüzumu halinde değiştirilmesi yetkisi kanunen YÖK’e verilmiştir. YÖK tarafından geçen sene ilk kez kurgulanarak uygulanan, “ülkemizi temel yeterlilik, sözel ve sayısal okur yazarlık ile tanıştıran, MEB sistemini (müfredata uygun) destekleyen ve uygulanması neticesinde doluluk oranlarının yükseldiği görülen”, başarılı bir üniversiteye giriş sistemimiz (YKS) sistemimiz bulunmaktadır. YÖK olarak gündemimizde üniversiteye giriş sisteminde hali hazırda yeniliğe gitme gibi bir düşüncemiz olmadığı gibi bu hususta yeni bir çalışmamızda bulunmamaktadır. 2024 yılında, yeni lise modelinin ilk mezunlarının verileceği dönemde, YÖK olarak tabi ki bir değerlendirme yapılacaktır.”