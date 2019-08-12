12 bin dolar maaş alan memurlar var

Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, bir süre önce TBMM KİT Komisyonu'nda BOTAŞ hesapları görüşülürken Jersey Adaları'ndaki şirket çalışanlarının maaşlarını sorduğunu belirterek “Şimdi cevap geldi 12-15 bin dolar maaş alıyorlar ama gelen cevapta ‘ücretler, benzer işlerin yürütüldüğü sektörlerdeki ücret, piyasa koşulları, verimlilik göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir' diyor. Maaşları gizliyorlar'' dedi. Yavuzyılmaz, BOTAŞ'ın 2016'da Kurumlar Vergisi şampiyonu olduğu halde ismini de gizlediğini hatırlatarak “Bir devlet kurumu gurur duyarak isminin açıklanmasını isteyecekken, niçin gizliyor” diye sordu.

480 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın Türkiye bölümünü işletmek için Mesut Yılmaz'ın Başbakanlığı döneminde 1996'da Jersey Adaları'nda kurulan ‘'BOTAŞ International'' şirketi ile ilgili tartışmalar daha önce de gündeme gelmişti. Dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler, bu şirkette 480 kişinin çalıştığını ve işe alınan kişilerin Kamu Personel Yönetmeliği'ne tabi olmadığı için KPSS'ye de girmediklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu da şirkete alınan personelin bir kısmının, siyasetçi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarının yakınları olduğunu saptamıştı. Jersey adasında BOTAŞ'ın yanı sıra DHMİ, PTT ve EÜAŞ'ın da yurtdışında rekabet amacıyla kurduğu şirketler bulunuyor.