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Son dakika: İş dünyasını şoke eden tarihi cezalar gündemde!

İhracat yapan şirketler büyük önemli cezalar ile karşı karşıya. Gümrük müfettişleri hatalı doldurulduğunu tespit ettiği ihracat beyannamelerinin peşine düştü. Büyük cezalar gündemde. Ceza riski olan beyanname sayısı 18 milyondan fazla.

08:24 -
Haberler Ekonomi
Son dakika: İş dünyasını şoke eden tarihi cezalar gündemde!

Gümrük müfettişleri, ihracat beyannamelerinde işlemlerin niteliğine ilişkin kodlamada hata yapıldığını gerekçe göstererek beyanname başına 130 lira civarında idari para cezası uygulamaya başladı.

Türkiye'de ihracatçıların yüzde 90'ından fazlasının yanlış kodlama yaptığı kaydedilirken, inceleme yapılan beyannamelerin tamamına ceza kesilebileceği iddia ediliyor.

Dünya’dan Hüseyin Gökçe’nin haberine göre, gümrüklerde geriye dönük üç yılda kesilen ihracat beyannamesi sayısı 10 milyon 938 bin gibi oldukça yüksek… Uzmanlar ithalat dosyalarının da incelenmesiyle birlikte bunlara da ceza kesilebileceğini öngörüyor.

Böylece ceza riski olan beyanname sayısı 18.2 milyonu geçiyor. Gümrük Birliği'nin yürürlüğe girdiği 1996 yılından bu yana ihracatçılar, düzenledikleri beyannamelere, ‘diğer' başlıklı 90 numaralı kodu yazıyor.

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Son güncelleme: android-time 09:18 18.02.2019
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