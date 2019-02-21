2018’in mazot ve gübre destek ödemeleri yarın başlıyor

Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, “2018 Yılı “Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri” ne ait açıklamalarda bulunmuştur.

“ 2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. Kimlik Numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır.

Kimlik Numarasının Son Hanesi 8 olan çiftçilerimize yarın saat 18:00’dan sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik Numarasının Son Hanesi 4 ve 6 olan çiftçilerimize ödemeleri 01 Mart 2019'da, Kimlik Numarasının Son Hanesi 0 ve 2 olan çiftçilerimize ise08 Mart 2019'da ödeme yapılacak.

2018 yılına ait Mazot ve Gübre Desteklemeleri çerçevesinde, 2 Milyon 126 Bin 968 çiftçimize Mazot Desteği olarak 2.331.292.114 TL, Gübre Desteği olarak ise 540.946.712 TL ödeyeceğiz. Toplamda çiftçilerimize 2.872.197.508 TL ödemiş olacağız. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun”

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