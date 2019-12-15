2020 Asgari ücret tutarı ne kadar olur?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, “Daha çok, daha kaliteli, daha güzel üretelim ama ürettiğimizden biz de en azından nefes alacak asgari ücret alalım. Talebimiz bu.” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun pazarlığı ise hala devam ediyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKANI: 2 BİN 578 LİRANIN ALTINDA OLMAMALI

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin toplumu ilgilendirdiğini belirterek, “Yaşam maliyeti, resmi rakam 2 bin 578 lira. Komisyona ‘Bunun altında bir şey olursa bize getirmeyin’ dedim. İnşallah bizim dediğimiz noktada buluşulur da milletin memnun olduğu bir şeyin altına imza atarız” dedi.

DİSK: 3 BİN 200 TL OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yaptıkları ziyaret için CHP heyetine teşekkür etti.

Türkiye'de asgari ücret ve bu ücrete yakın çalışanların sayısının 10 milyonu bulduğunu bildiren Çerkezoğlu, geniş kitleleri ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme” olarak gördüklerini ifade etti.

İKİNCİ TOPLANTIDA NELER OLDU?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2’nci toplantısı yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantıda genel olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) gelen raporları dinlediklerini söyledi. Önder, “Küresel ekonomi nereye gidiyor’, ‘Türkiye ekonomisi nasıl’, ‘istihdamı ilgilendiren veriler ve rakamlar nasıl’ diye, üç kurumdan bunları dinledik. Bizden en düşük memur maaşı istenmişti, onu açıkladık. Bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 3 bin 247 olarak söyledik” dedi.

Önder, TÜİK’in normalde bir kişinin ne kadar gıdaya harcama yapmasıyla ilgili bir araştırma yaptığını söyleyerek, “TİSK, TÜİK’in gıdadan kaynaklı böyle bir açıklama yapmamasını istedi. Türk-İş geçen yılki hesabın yapılmasını talep etti. Bu sefer TÜİK, sadece ekonomik verilere ve istihdama ilişkin verilere göre bir açıklama yaptı ama bir asgari ücret rakamı açıklamıyor. Önümüzdeki hafta TÜİK’i dinleyeceğiz. Bizim komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bizde bakanlık olarak burada dinliyoruz” diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, TÜİK’in verilerini dikkate alacaklarını söyleyerek, “Her ne kadar TİSK itiraz ediyor olsa da, elimizde başka veri olmadığına göre bu verileri değerlendireceğiz. Yarından itibaren diğer federasyonlarla da görüşeceğiz. Bize gelen raporları onlara da göndereceğiz. TÜİK rakamlarını haftaya kesinlikle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, “Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerinin görüş ve taleplerini dile getirmesinin ardından çalışma programı belirlendi.

Komisyonun ikinci toplantısının 10 Aralık’ta Türk-İş’in, üçüncü toplantısının 17 Aralık’ta TİSK’in ev sahipliğinde yapılması kararlaştırılırken, son toplantının ayın son haftası Bakanlıkta yapılması konusunda mutabık kalındı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

AA-DHA