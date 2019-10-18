2020’de vergi yağacak

Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yıl ikincisi yapılan 1 trilyon 96 milyar liralık 2020 yılı bütçe yasa teklifi TBMM'ye gönderildi. Bütçe hedeflerine göre önümüzdeki yıl halktan 175 milyarı ÖTV, 58 milyarı KDV olmak üzere toplam 785 milyar lira vergi toplanacak. Halkın geçmediği köprüler, gitmediği hastaneler için garanti ve kira adı altında müteahhitlere 18.9 milyar lira para ödenecek. Merkez Bankası önümüzdeki yıl bütçeye 45.3 milyar lira para gönderecek. Sınır dışı operasyon da dahil olmak üzere savunma ve güvenlik harcamaları için bütçeye 141.1 milyar lira ödenek kondu.

VERGİLERE ‘BAZ'LI ZAM

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 bütçesini geleneksel yöntemlerle bağlayarak TBMM'ye gönderdi. Ağbal, geçen yıl bağlama töreni yapılmadan gönderilen bütçenin yüksek açık verdiğini hatırlatmamız üzerine, “Bu yıl çok sıkı bağladık, merak etmeyin” esprisi yaptı. Başkan Naci Ağbal, bütçenin ayrıntılarını basına anlattı, soruları yanıtladı. Açıklanan bütçe hedeflerine göre önümüzdeki yıl özellikle ÖTV, Harçlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve KDV gibi vergi gelirleri bu yıla göre yüzde 35'lere varan oranlarda artacak. Başkan Ağbal, önümüzdeki yıl vergilerde yasayla belirlenen yeniden değerleme oranı (tahminen yüzde 22.5) dışında ilave bir artış öngörmediklerini, bazı vergilerde yüksek artış varmış gibi görünmesinin baz etkisi ve büyüme farkından kaynaklandığını söyledi. Ağbal, ekonomi yavaşladığı için bu yıl dolaylı vergi gelirlerinin düştüğünü, önümüzdeki yıl ise daha hızlı bir büyüme yaşanacağı için gelirlerin artacağını anlatırken, “Harç gelirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturan gayrimenkul alım satım gelirlerinde önümüzdeki yıl bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde motorlu araçların alım satımından elde edilecek ÖTV geliri artış oranı diğer vergilerden fazla olacak. 2019'da toplanan vergilerin baz etkisi esas alındığında, vergi gelirlerindeki artış oranları kendi içerisinde makul ve tutarlı” dedi.

KÖİ YÜKÜ KATLANACAK

Ağbal, bir soru üzerine kamu özel işbirliği (KÖİ) yöntemiyle kira, araç ve gelir gibi garantiler verilerek özel sektöre yaptırılan yol, hastane ve köprü gibi projeleri yapan şirketlere 2020 yılında 18.9 milyar lira ödeme yapılacağını bildirdi. Ağbal, bu ödemenin 10.5 milyar lirasının şehir hastanelerine, 8.3 milyar lirasının da otoyol ve köprü geçişleri için yapılacağını söyledi. Bu yıl KÖİ projeleri için bütçeye 9.7 milyar lira ödenek konulmuştu.

60 bin yeni personel

Ağbal, önümüzdeki yıl Merkez Bankası ve kamu kurumlarının bütçeye 45.3 milyar lira kaynak göndereceğini, kamu kurumlarının 60 bin yeni personel alacağını bildirdi. Savunma ve güvenlik için gelecek yıl bütçe 141.1 milyar lira ödenek koyduklarını da bildiren Ağbal, “Yürütülen operasyon dahil savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı öngördük, ilave gerekirse karşılayacak gücümüz var. İmkanlarımız, yürütülen bütün operasyonların gerektirdiği ihtiyaçları karşılayacak güçtedir” dedi.