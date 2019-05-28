3. havalimanı taksi ücretleri katlanacak! İşte yeni tarife!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), 2019 yılı Nisan ayında İstanbul Havalimanı’na ilçe ilçe ulaşım taksi tarifesini açıklamıştı. Dün ise yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine 22 aydır zam yapılmadığını belirterek haziran ayının sonunda yeni ücret tarifesine geçileceğini söyledi. Buna göre 4TL’ den açılışı yapılan taksimetre ücreti 6 TL’den, kilometre ücreti ise 2.50 TL’den 3.25 TL’ye çıkacak. Hal böyle olunca Haziran ayının sonunda 3. havalimanının ulaşım taksi tarifesi de değişecek. Peki yeni fiyat tarifesi nasıl olacak? İşte cevabı…

FİYATLAR TAKSİNİN BEKLEME SÜRESİNE VE TRAFİĞİN YOĞUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİYOR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın (İTEO), 2019 yılı Nisan ayı taksi ücret tarifesine göre Avcılar’a gitmek (49 km)130 TL . Bu rakama Haziran sonunda kilometre ücretine gelecek olan 75 kuruşluk zam da eklenince bu rakam 167 TL’ye çıkıyor. Şöyle ki 49 kilometreyi 75 kuruş ile çarptığımızda ortalama 37 lira yapıyor. 37 TL’yi 130 ile topladığımızda ise bize 167 rakamını veriyor. Ayrıca bu tarifeye 6 TL’lik açılış ücreti de eklenince fiyat daha da katlanıyor ve yaklaşık 173 TL’ye çıkıyor. Tabi bu rakamlar trafiğin yoğunluğuna taksinin beleme süresine göre de değişiklik gösterebiliyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA GÖRE DEĞİŞKENLİK OLABİLİYOR

Nisan ayında açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Belirlediğimiz ilçe ilçe fiyatlarda insanların bu rakamları da aklında tutması kıymetli. Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar da sadece tutarlarda değişkenlik olabiliyor. Ancak ufak değişiklikler olsa da aşağı yukarı tarife bu şekilde olacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.