3600 ek gösterge oyalaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık bütçesinin TBMM'deki görüşmelerinde milletvekillerinin “Öğretmene 3600 ne oldu” sorularına “Talepler hep finansmanla ilgili. 3600 de deseniz, Meslek Kanunu da deseniz yaklaşık 5.2 milyarlık bir bütçesi var. 3600'le ilgili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki karar süreçleri içinde hazırlıklar da yürüyor'' demekle yetindi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ele alınırken, milletvekilleri 3600 konusundaki sözün yerine getirilmesini istediler. MHP Konya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, “MHP olarak kanun teklifimizi verdik. Cumhurbaşkanlığı ve AKP sözcüsünün de açıklamaları oldu. Bunun da bir an önce Meclisimize sevkini bekliyoruz” dedi. CHP'li Kamil Oktay Sındır, Gülizar Emecan, Yıldırım Kaya ve Süleyman Girgin de 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını istediler. Ancak Bakan Selçuk'un açıklaması kısa vadede bu konuda umut vermedi.

SADECE ÖĞRETMENLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmen ve hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti. Ancak 3 Ağustos 2018'de açıklanan birinci 100 günlük eylem planında 3600 ek gösterge yer almadı.

13 Aralık 2018'de açıklanan ikinci 100 günlük eylem planında ise sadece öğretmenlere 3600 ek gösterge verileceği vaadinde bulunuldu; polis, hemşire, din görevlileri dile getirilmedi. Ancak aradan 10 ay ve 300 günden fazla zaman geçmesine rağmen öğretmenler için de ek gösterge hayata geçirilemedi. Ek göstergelerinin 3600 olmasını ve maaş artışı bekleyen memurlar hayal kırıklığına uğrarken, emekli olma planları da ertelendi.

Yüz binler onu bekliyor

Memurların aylık ücretleri ile emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan ek gösterge ile hem maaşlar hem de emekli aylığı ve ikramiyesi artıyor. Ek göstergenin 2200 ve 3000'den 3600'a çıkarılması maaş artışı sağlarken, emekli maaşlarında da bugün için 533 lira ile 641 lira ile arasında ücret zammı getirecek. 3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire ve 144 bin din görevlisi bulunuyor.