41 milyona millet bahçesi

Mersin'de geçen nisan ayında “kaynak sıkıntısı” nedeniyle yapımı iptal edilen millet bahçesi için tekrar harekete geçilerek, 41 milyon 433 bin liraya Özbek İnşaat ile sözleşme imzalandı. 19 Ekim 2018'de Mersin'deki tarihi Tevfik Sırrı Gür Stadı yıkılmış ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 19 Şubat 2019'da Mersin Millet Bahçesi Projesi ihalesi yapmıştı. Ancak Kamu İhale Kurumu, 11 Nisan 2019'da ihaleyi “kaynakların verimli kullanılması' ilkesi gereği iptal etti. 8 ay sonra ise yeniden karar değişti ve projenin yapımına karar verildi. 119 bin 658 metrekarelik alana inşa edilecek olan millet bahçesinin 15 Kasım 2020'de tamamlanması planlanıyor. Millet bahçesi içerisinde sosyal donatı ve yeşil alanlar, millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.

BAHÇEYE DEĞİL MİLLETE VERİN

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, millet bahçesine 41 milyon liralık kaynak ayrılmasını eleştirerek, “Mersin İŞKUR'un önünde kilometrelerce kuyruk var. 41 milyon liranız varsa, bu parayı bahçeye değil, milletin kendisine ayırın” dedi. Antmen, şunları söyledi:

“Mersin'de esnaf kepenk kapatıyor, çiftçi perişan. Türkiye işsizlik sıralamasında 10'uncu sırada. İş başvuruları oranı yüzde 40 arttı, gençlerimizin yüzde 30'u işsiz. Millet bahçesine ayrılan 41 milyon lirayı, işsiz gençlerimiz, esnafımız, çiftçimiz için kullanın. Millet işsizken, batmışken ve işsizlikten intihar ederken, millet bahçesi yapmak milleti kurtarmaz, batırır.”