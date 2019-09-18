46 milyarlık batığa uzmanlar ne diyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektöründe takip hesaplarına aktarılması gereken, ağırlıklı olarak inşaat ve enerji sektörlerine kullandırılmış, toplam 46 milyar TL büyüklüğünde kredinin tespit edildiğini ve ilgili bankalara 2019 yıl sonuna kadar söz konusu krediler için gerekli sınıflama değişikliklerinin yapılması ve beklenen kredi zarar karşılıklarının ayrılması konusunda bildirimde bulunulduğunu bildirdi. Ekonominin önemli isimleri de konu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

“DİKKAT EDİN BU DAHA BAŞLANGIÇ OLMASIN”

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Paerti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Bu batık bir gecede oluşmadığına göre bu güne kadar neden saklandı? diye sordu. Yılmaz, “Hani YEP’te sözü verilen stres testi uygulanmıştı da bir sorun olmadığı ortaya çıkmıştı. Dikkat edin bu daha bir başlangıç olmasın!” ifadelerine yer verdi.

₺46 milyar batık bir gecede oluşmadığına göre, bu güne kadar neye saklandı. Hani YEP te sözü verilen stres testi uygulanmıştı da bir sorun olmadığı ortaya çıkmıştı. Dikkat edin bu daha bir başlangıç olmasın! pic.twitter.com/ZoovihCUNl — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) September 17, 2019

“MIZRAK ÇUVALA SIĞMAZ OLDU”

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da konu hakkında açıklamalarda bulundu. “Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var” diyen Öztrak, “Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak.” dedi.

Mızrak artık çuvala sığmaz oldu. Enerji ve inşaat sektörlerine kullandırılan 46 milyar TL krediyi bankalar bilançolarında batık yazacak.

Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. pic.twitter.com/Ojt5WfJC8a — Faik Öztrak (@faikoztrak) September 17, 2019

“NİHAYET TESPİT EDİLEBİLMİŞ”

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gürses, “Neyse ki transatlantik gibi duran koca batık, nihayet tespit edilebilmiş…” açıklamasında bulundu.

“DİLE KOLAY”

Atilla Yeşilada ise söz konusu miktarın büyüklüğüne vurgu yaparak, “Wow….46 milyar TL!. Dile kolay” ifadelerini kullandı.