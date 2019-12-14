7 maddede Simit Sarayı ile ilgili ne biliyoruz?

1) Ne oldu?

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Ziraat GSYO) Simit Sarayı'nın yüzde 51'ini devralmak için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

2) Ziraat Finans Grubu neden Simit Sarayı'nı almak istedi?

Simit Sarayı'nın yaklaşık borcunun 500 milyon dolar olduğu ve zor günlerden geçtiği belirtiliyor. Şirketin borcunun büyük bir kısmı özel bir bankaya ait. Ziraat Bankası'nın bu borçları devralarak şirketi ekonomik olarak rahatlattığı düşünülüyor.

Ziraat Finans Grubu'na bağlı Ziraat GSYO da hâlihazırda bu tip yatırımlar yapmak için kuruldu. 2018 yılında kurulan şirketin amacı yerel şirketlere ortak olmaktı. Geçen ağustos ayında hazırlanan bir düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yurt içi veya dışındaki şirketlere ortak olabilmesinin önü açılmıştı.

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3) Simit Sarayı ne kadar büyük bir şirket?

Simit Sarayı'nın Türkiye'deki en büyük iş verenlerden biri. Şirketin 25 ülkede 11 bini aşkın personeli bulunuyor.

4) Simit Sarayı'nın değeri ne kadar?

Ziraat Finans Grubu'nun Simit Sarayı'nın yüzde 51'i için ne kadar ücret ödeyeceği bilinmiyor. Fakat iki sene önce Suudi ortak Fawas Alhokair firmanın yüzde 10'unu 100 milyon dolara satın almıştı. Yani şirketin piyasa değerlemesi o tarihte 1 milyar dolar olarak yapılmıştı.

5) Ziraat Bankası bu satın alma için neden eleştiriliyor?

Bir kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası'nın böylesine borçlu bir işletmeye ortak olması soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Şirketin bundan sonra yaşayacağı maddi sıkıntılara milletin bütçesi de ortak olmuş olacak.

6) Simit Sarayı’nın sahibi kim?

Simit Sarayı, Haluk Okutur, Abdullah Kavukcu ve Mehmet Tarakçı tarafından 2002 yılında kuruldu. Hükümete yakın iş insanı Abdullah Kavukcu Simit Sarayı’nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

7) Bundan sonra ne olacak?

Rekabet Kurulu satışı inceledikten sonra rekabetin ihlaline ilişkin herhangi bir durum tespit etmezse Simit Sarayı'nın kontrolü Ziraat'e geçmiş olacak.