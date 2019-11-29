9 yıldır bitmeyen çılgınlık: Kanal İstanbul…

O dönem Başbakan olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında “çılgın proje” olarak açıkladığı Kanal İstanbul son dönemde yine gündemde.

Son olarak Kanal İstanbul Projesi'nin, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin tamamlanması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenledi.

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan bu toplantıda Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, “Teknik çalışmaları tamamladık. Çed çalışmalarında son aşamaya geldik. 1/100.000 ölçekli çevre düzenleme planının kesinleşmesini müteakip ihalesine çıkacağız.” diye konuştu.

Peki geçen 9 yılda Kanal İstanbul’da ne gibi gelişmeler yaşandı? Aşağıdaki görselde ‘Çılgın Proje’nin 9 yıllık yolculuğunu okuyabilirsiniz.

Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların sayısı da küçümsenmeyecek kadar fazla.

İMAMOĞLU: İSTANBUL’A İHANETTİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye karşı çıkanlardan. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Kanal İstanbul konusu İstanbul’un gündemi değil. İstanbul’un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net. Kanal İstanbul demek 1,5 milyar metreküp toprak hareketi demek. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Bu şehirle oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada oluşumundan mı bahsetsem.” demişti.

“‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyorlar ya. Tüm ihanetleri bir kenara koy, üçle çap. İşte Kanal İstanbul. Yapmayın.” diyen İmamoğlu, “İstanbulluyla bunu konuşmaya hazırız. Masaya yatıralım, bütün uzmanları, dünyayı çağıralım. Tarım alanlarının yüzde 13,5’u yok olacak. Sazlıdere Barajı, Küçükçekmece Gölü yok oluyor. Biz yok etmek istemiyoruz biz İstanbul’un geleceğini korumak istiyoruz.” açıklamasında bulunmuştu.

TMMOB’DEN SAZLIDERE VURGUSU

Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Kanal İstanbul Projesini ve projenin ÇED raporuna ilişkin görüşlerini açıkladı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı, “İstanbul'un en önemi su kaynaklarından biri olan Sazlıdere yok edilecek.” şeklinde konuştu. Kurul adına açıklama yapan TMMOB İKK sekreteri Cevahir Efe Akçelik ise projenin, “Anayasa'nın 56. maddesine aykırı olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” dedi.

PROJE BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projelendirilen Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Kanal İstanbul’un etrafında kurulacak yeni şehri planlamak için de 2018 yılında İBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştı.

Protokole göre İBB ve İSKİ’nin kanal güzergahındaki arazileri TOKİ’ye devredilecek. TOKİ’ye devredilen tüm alanlardan elde edilen gelir de kanalın finansmanında kullanılacak.

NEREDEN GEÇECEK?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp, Şahintepe Mahallesi'nden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek proje, Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

PROJE 45 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Uzunluğu 45 kilometre olacak proje güzergahında yer alan diğer kurum ve kuruluşlara ait mevcut altyapı kavramsal deplase çalışmaları, ilgili kurumlarla mutabık kalınarak hazırlandı. Proje bedeli 75 milyar lira olan Kanal İstanbul'un, kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilmesi planlanıyor.