ABD örtülü ambargoya başladı

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerginlik ticarete yansıdı. ABD tarafından herhangi bir resmi ambargo ve yaptırım başlatılmamasına rağmen Türk iş dünyasına örtülü ambargo uygulanıyor. S-400 füzelerinin bahane olarak sürekli masaya sürüldüğünü anlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ABD tarafının bu konuyu kullanarak ticari ilişkilerin gelişmesine engel olduğunu kaydetti.

ÇİN'E İHRACAT AZALDI

Ülkeler arasında siyaset ile ticaretin ayrılmaya başladığını, ancak ABD tarafında bunun uygulanmadığına dikkat çeken Çetinkaya, Türkiye ve ABD arasında konulan 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin bu nedenle gerçekleşmesinin çok zor olduğunu aktardı. Çetinkaya, “S-400 nedeniyle ticarette karşılıklı adımların atılması erteleniyor. Bu sorunu çözelim sonra işi büyütelim diyorlar” dedi.

Maden ve doğaltaş sektörünün ihracat rakamları ile ilgili olarak da bilgi veren Çetinkaya, sektörün en büyük pazarı olan Çin'de yaşanan daralma nedeniyle 2019 yılını düşüşle kapatacaklarını söyledi. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı nedeniyle Çin hükümetinin inşaat sektörüne yönelik kredileri kestiğini ve desteğini bu savaştan en çok etkilenen sektörlere yönlendirdiğini kaydeden Çetinkaya, şöyle konuştu: “Hem madende hem de doğaltaşta en büyük alıcı Çin, ikinci sırada ise ABD geliyor. Ancak Çin ekonomisindeki yavaşlama ve inşaat sektörüne devlet tarafından verilen kredilerin kesilmesi maden ve doğaltaş ihracatımızın düşmesine neden oldu. Çin o kadar büyük bir alıcı ki onun yerine başka bir pazarı ancak 4-5 pazarla telafi etmek mümkün. Bu nedenle madende yılı yüzde 5 civarında bir düşüşle 4.3 milyar dolarla kapatırız. Doğaltaşta ise yüzde 4 düşüşle 1.9 milyar dolarla yılı tamamlarız.”

İTALYANLARIN YARI FİYATINA SATIYORUZ

Türkiye'nin dünyanın en büyük mermer rezervlerine sahip olmasına rağmen markalaşma nedeniyle bu gücünü kullanamadığını söyleyen Çetinkaya, ülke markası ve şirketlerin markalaşamaması yüzünden ihracat birim fiyatlarının artmadığını vurguladı. Mermer ihracatının ortalama ton fiyatının 261 dolar olduğunu dile getiren Çetinkaya, İtalya'nın ise marka değeri nedeniyle fiyatların bunun 2 katı olduğunu aktardı.