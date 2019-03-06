ABD yaptırımı mücevher sektörünü vurabilir!

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıklarken; ekonomistler ve sektör yetkilileri ABD’nin kararının ekonomik karşılığının sınırlı ve makro ekonomiye etkisinin ise göz ardı edilebilir olduğunu belirtirken; otomotiv sektöründen bir yetkili, gümrüksüz ihracat imkanı kapsamında geçen yıl sektörün 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, imkanın iptalinin ABD’ye ihracata belirgin bir etkisi olmayacağını söyledi.

MÜCEVHERDE TEHLİKE VAR

Mücevher İhracatçıları Birliği ise, Türkiye’nin söz konusu programdan çıkarılması halinde ABD’ye yapılan 300 milyon dolarlık mücevher ihracatının en az yüzde 50 düşebileceği uyarısında bulundu. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıklamıştı. USTR basın bülteninde “Türkiye artık Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine katılmaya uygun değil, çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti” görüşüne yer verildi.

Söz konusu gelişmenin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı. Söz konusu karar iki ülke hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir” dedi

‘TİCARET ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLECEK’

Pekcan 2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20.9 milyar dolarlık ithalatta Türkiye’nin 1.74 milyar dolarlık ve yüzde 8.2’lik payla beşinci tedarikçi ülke konumunda olduğunu belirterek, “Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi. Ekonomistler ve sektör yetkilileri ABD’nin kararının ekonomik karşılığının sınırlı ve makro ekonomiye etkisinin ise göz ardı edilebilir olduğunu belirtiyor.

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GÜMRÜKSÜZ İHRACAT 1.1 MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin başlıca ihracat sektörü olan otomotiv sanayiden bir sektör yetkilisi, gümrüksüz ihracat imkanı kapsamında geçen yıl sektörün 1.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini, imkanın iptalinin ABD’ye ihracata belirgin bir etkisi olmayacağını söyledi.

Sektör yetkilisinin verdiği bilgiye göre, geçen yıl gümrüksüz ihracat imkanı kapsamında sektör ABD’ye 1.1 milyar dolar ihracat yaptı. ABD’ye gümrüksüz ihracat sektörün geçen yılki 32.3 milyar dolar ihracatının yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturdu.

Yetkili, ABD’nin sağladığı bu imkanın ortadan kalması halinde Türkiye’nin ürünlerinin yüzde 2.5 gümrük vergisine tabi olacağı belirtti.

YÜZDE 5.5 KUYUMCULUK İÇİN CİDDİ BİR ORAN

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar ise, Türkiye’nin programdan çıkarılması halinde bu ülkeye ihracatta yüzde 5.5 vergi ile karşılacaklarını ve 300 milyon dolarlık ihracatta en az yüzde 50 kayıp yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Kamar, “Yüzde 5.5 vergi kuyumculuk sektöründe çok büyük bir rakama tekabül ediyor. Kuyumculuk sektörü bunu kaldırmaz dolayısıyla burada büyük bir kayıp yaşayacağımızı düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim ihracatımızın içinde de yaklaşık yüzde 7-8’lik bir orana denk geliyor 300 milyon dolar… Eğer çözülemezse yaklaşık 300 milyon dolar ihracat rakamı en az yüzde 50 kayıp verir gibi gözüküyor” dedi.

REUTERS