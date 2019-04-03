AB’den yerel ilaç şikayeti

AB'den yapılan duyuruda, Ticaretten Sorumlu Avrupa Komiseri Cecilia Malmström, Türkiye'nin, ilaç üreticilerini üretimlerini ülkeye taşımaya zorlayan ve teknoloji transferi şartı öne süren uygulamaları nedeniyle şikayet edildiğini belirtti.

DEĞERİ 2.5 MİLYAR EURO

Malmström, bu uygulamaların yabancı şirketlerin fikri mülkiyet haklarını koruma konusundaki yükümlülüklerinin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, “Bu önlemlerden etkilenmesi muhtemel ilaç ihracatının değeri yaklaşık 460 milyon Euro ve eğer bu önlemler uygulanırsa bu miktar 2.5 milyar Euro'ya kadar çıkabilir” değerlendirmesini yaptı.

DTÖ, anlaşmazlık gidermek için 60 günlük bir konsültasyon süresi getiriyor. Eğer taraflar bu süre içinde anlaşma sağlayamazsa AB sorunu WTO heyetinin karara bağlamasını isteyebiliyor.

Yılda 6.1 milyar liralık üretim öngörülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en son yaptığı açıklamada 2016 yılında başlatılan “İlaçta Yerelleşme Projesi” ile kullanılmayan kapasitenin harekete geçirilmesinin planlandığını söylemişti. Türkiye'nin ilaçta yüzde 54 dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Koca, “Türkiye'de üretilebileceğini öngördüğümüz miktar yıllık 6.1 milyar lira. Bugüne kadar maliyeti yaklaşık 3 milyar lira olan toplam 609 ilaç yerelleşme kapsamına alındı. Geriye kalan yüzlerce ürün için çalışmalar devam ediyor” diye konuşmuştu.