Akaryakıta gelen zamlar tüketici davranışını nasıl etkiliyor?

Akaryakıt fiyatları gün geçtikçe artıyor. Dün gelen zam ile birlikte benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir’de 7 liraya dayandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinde ise 7.17 seviyesine çıktı. Fiyatlar kademeli olarak artınca vatandaşlar kendi bütçelerine göre kemer sıkmaya başladı. EPGİS Başkanı Fesih Aktaş motorin tüketiminin geçen yıllara oranla ilk kez motorin tüketiminin 9.58 oranında düştüğünü söylüyor.

‘ENERJİDE DIŞA BAĞIMLI OLMANI OLUMSUZ ETKİLERİNİ YAŞIYORUZ’

Yurt dışı ürün fiyatlarında, özellikle de benzin fiyatlarında görülen yukarı yönlü hareketin pompa fiyatlarında artış olarak yansıdığını belirten,Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, “Bu artışlar kaçınılmaz biçimde tüketici davranışlarını etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış tamamen yurt dışı ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Burada ne EPDK'nın ne dağıtıcıların ne de istasyonların herhangi bir dahli yoktur. Enerjide dışa bağımlı olmanın olumsuz etkilerini maalesef ülkece yaşıyoruz.” dedi.

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Zam haberlerinin hem dağıtıcılar üzerinde hem de bayiler üzerinde sermaye yükü yarattığını söyleyen Aktaş, “Zira her fiyat artışı, bir önceki gün satılan ürünü yerine koymak için yeni sermaye ihtiyacı demektir. Bunun tek yolu, elde kalmış ise babadan, atadan kalan mülkün satılması ya da bankalardan kredi çekilmesidir.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK OLARAK SINIRA DAYANDI

Eşel Mobil Sisteminin devreye alınması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, “Fiyat artışlarıyla ilgili görüşümüz, son benzin zammından sonra Eşel Mobil sisteminin devreye girme zamanının geldiği ve olası bir daha ki zamda devreye alınacağı yönündedir. Zira benzinde artık teknik olarak sınır rakamlara ulaştığını düşünmekteyiz. Nitekim Eşel Mobilin LPG otogazda devreye alındığı bilinmektedir.”

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CHP'li Ahmet Akın ise benzine Ocak ayından bu yana 1 lira 30 kuruş zam 28 kuruş da indirim geldiğini dikkat çekti. “Adeta, son 90 günde her gün benzine 1 kuruş zam geliyor” diyen Ahmet Akın, seçim sonrası ilk zammın benzine geldiğini ifade etti.