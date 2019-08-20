AKP’nin kalesinde çiftçi temsilcilerinden isyan!

Tükiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya’da 31 ilçenin ziraat oda başkanları bir otelde gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında çiftçilerin son dönemde yaşadığı sıkıntıları dile getirdiler. 24 Haziran genel seçimlerinde AKP Konya’da yüzde 59.4 oy almıştı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ise oy oranı yüzde 70,5’ti.

Enerji başta olmak üzere, su, mazot, gübre vb girdi maliyetlerinin çiftçiyi zor durumda bıraktığını aktaran ziraat odası başkanları, hükümete seslenerek, sorunlarına bir an evvel çare bulunması gerektiğini söylediler.

“BU ŞARTLARDA ÜRETİMİ SÜRDÜRMENİN ANLAMI YOK”

Konya’daki ziraat oda başkanları adına konuşmada bulunan Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız, enerji maliyetlerinin geçen seneye oranla yüzde 100’ün üzerinde arttığını belirtti. Tarımsal üretimin nerdeyse imkansız hale geldiğini belirten Murat Yağız, “Çiftçimizin fatura rakamlarına bakıldığında aynı üründe, aynı alanda kullanılan enerjide iki yıl arasında neredeyse 2 kat fark olduğunu görmekteyiz. Bu şartlarda üretimi sürdürmenin bir anlamı kalmamıştır” dedi.

“BÖYLE DEVAM EDERSE İTHAL ÜRÜN SAYISI ARTACAK”

Elektirk ve mazot fiyatları arasındaki makasın giderek daraldığını sözlerine ekleyen Başkan Yağız, ” Enerji fiyatları böyle devam ederse önümüzdeki yıllarda onca enerji altyapı yatırımı atıl kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Endişemiz o dur ki çiftçi üretimden vazgeçeçek, sık sık duymaya başladığımız ithal tarım ürünü sayısı artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

“SİYASİLER SUSKUNLUĞUNU KORUYOR”

Çiftçinin yaşadığı sorunlara Tarım Bakanlığı ve diğer yetkililerin sessiz kaldığını vurgulayan Murat Yağız, ” Maliyetler altında ezilen çiftçilerimiz, üretimden çekiliyor. Tarımsal üretim düşüyor dememize rağmen siyasiler suskunluğunu koruyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin tarım politikalarında sorunlar var. Biz bu sorunları dile getirmek için buradayız. Bir kez daha yetkililere sesleniyoruz. Biz yıkmak için değil, sorunların çözüme kavuşabilmesi için yardım bekliyoruz” dedi.