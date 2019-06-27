Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,27 azalarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.740 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 261,6 liradan işlem gördü. Analistler, yarın başlayacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti. Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Haziran altın fiyatları...

08:17 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları düşüşe geçti! İşte gram ve çeyrek altında son durum

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 260,9 lira seviyesinde dengelendi. Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 261,6 liradan tamamladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 27 Haziran güncel altın fiyatları…

27 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 260,9 lira

Çeyrek altın: 431 lira

Cumhuriyet altını: 1.758 lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,30 azalışla 1.403,40 dolardan işlem görüyor.

ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Analistler bugün Avro Bölgesi’nde Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi ile ABD’de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi ABD-İran gerilimi ve Çin ile ticaret müzakereleri konularındaki haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını bildiren analistler, teknik açıdan gram altında 258 liranın destek 265 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI 6 YILIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Altın fiyatları euro karşısında altı yılın zirvesine yükseldikten sonra, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) Temmuz ayında faiz indirimi beklentilerine paralel olarak düştü. St Louis Fed Başkanı James Bullard, Temmuz ayında 50 baz puan'lık bir faiz indiriminin “aşırıya kaçmak”olacağını söylerken, Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in “kısa vadeli politik baskılardan” etkilenmediğini belirtti.Gelişmeler etkisiyle, altın yüzde 1.36 düşüşle 1,404.09 dolara, gümüş yüzde 0.63 düşüşle 15.28 dolara, paladyum yüzde 0.31 düşüşle 1,534.9 dolara ve platin yüzde 0.37 düşüşle 806.74 dolara geriledi.

İLGİLİ HABERDolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?
Son güncelleme: android-time 11:00 27.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more