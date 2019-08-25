Antik Kral Yolu’na sanayi kuruyorlar

Sezgin, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Didim Su Ürünleri OSB'nin kurulması planlanan bölgede tarihi ve turistik nitelikte önemli kültür ve tabiat değerleri bulunduğunu hatırlattı. OSB'nin burada kurulması halinde bölgenin ağır şekilde tahrip edileceğini, ayrıca denizde oluşturulacak balık çiftliklerinin lojistik hattı üzerinde kalacak olan bölgede tarihi ve doğal varlıkların da zarar göreceğini ifade etti.

Didim'de 1662 no.lu parselde kurulacağı iddia edilen OSB'nin tam ortasında, “Kral Yolu” olarak adlandırılan 17 kilometre uzunluğunda bir antik yol bulunduğunu hatırlatan Sezgin, Hristiyanlar için hac yolu olarak da kabul edilen bu yolda çok sayıda tarihi eser ve kültür varlığının mevcut olduğunu belirtti.

Tarihi eserler yer alıyor

Apollon Tapınağı'nın da yer aldığı Didim'de çok sayıda tarihi eser bulunuyor. Antik Kral Yolu üzerinde kurulması planlanan sanayi tesislerinin, bölgedeki tarihi dokuya zarar verebileceği ifade ediliyor.

BİLİNÇLİ KARAR ALINDI

“Adeta bilinçli bir şekilde tarihi ve doğayı katletmek amacı taşıdığı izlenimi veren bu karar, hangi kişi ve kurumlar tarafından verilmiştir?” ifadelerini kullanan Sezgin, Didim gibi çok kıymetli turizm potansiyeline sahip bir kentin deniz alanlarında balık çiftlikleri kurularak turizm potansiyeline de darbe vurulacağının da altını çizdi.

Sezgin ayrıca, “Didim gibi bir turizm kentinde söz konusu yatırım için karar verilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşleri alınmış mıdır? Sehven böyle bir karar verilmişse, Didim ve Aydın halkının talepleri ve düzenlenen imza kampanyaları da dikkate alınarak, projenin iptal edilmesi veya lokasyonunda değişiklik yapılması planlanmakta mıdır?” diye sordu.