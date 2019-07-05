Araç muayene ücreti ne kadar? 2019 fiyatları…

Tüm araçların periyodik olarak yaptırması zorunlu olan araç muayenesi ücretlerinin ne kadar olduğu merak konusu… Araç sahiplerinin internette ‘araç muayene ücreti ne kadar?' sorusunu sıkça sormaya başlayınca akıllardaki sorulara açıklık getirmek için detaylı bir haber hazırladık. TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenelerinin 2019 fiyatlarını öğrenmek için haberimizin ayrıntılarına göz atabilirsiniz…

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayene süreleri araçların yaşına göre değişiklik gösterirken araç muayene ücretleri ise kullanılan araçların tipine göre farklılık göstermektedir.

Araç muayene süreleri yeni araçlar için 3 yıl da bir yapılır. Ancak 3 yaş ve üstü hususi araçlar için 2 yıldır. Bu süre ticari araçlar için ise 1 yıldır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelgeye göre her yıl araç muayene ücretleri yeniden belirlenir. Bu durumda araç muayenesi 2019 fiyatları ne kadar olduğu merak konusu oldu.

ARAÇ MUAYENESİ 2019 FİYATLARI…

– Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 377,60 TL

– Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 279,66 TL

– Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 142,78 TL

Yukarıda verdiğimiz listeye göre ücretlendirilen araçların dışında kalan araçlar, hangi kategoriye göre ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. Maddesine göre muayene süresi geciken her araçtan, gecikilen her ay için muayene ücreti yüzde 5 oranında zamlı alınmaktadır.

Fiyatlara KDV dahildir ve ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir. Muayene raporu sonucuna göre “Ağır Kusurlu” ya da “Emniyetsiz” olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

Araç muayeneleri için daha detaylı bilgiyi https://www.tuvturk.com.tr/arac-muayene-fiyat-listesi.aspx adresinden edinebilirsiniz.