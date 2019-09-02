Araç sahipleri dikkat! İSPARK ücretleri zamlandı!

İstanbul’da araç sahibi olan vatandaşa kötü haber! İSPARK ücretlerine zam geldi. Maslak’da daha önce 2 saatlik otopark ücreti 10 TL’iken yeni zam ile birlikte 14 TL’ye çıktı. İSPARK ücret tarifesi bölgelere göre değişiklik gösterirken sozcu.com.tr’nin ulaştığı Beyaz Masa yetkilileri zammı doğruladı. Yetkililer yüzde kaç zam olduğu konusunda bilgi vermedi. Peki İSPARK ücretlerine yüzde kaç oranında zam yapıldı? Vatandaş yeni zamma sosyal medya hesaplarından da büyük tepki gösterdi.

“ZAM DEĞİL FİNANSAL DÜZENLEME”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu zam değil. Finansal düzenleme ile ilgili bir çalışma. 6 aylık bilançoda 18 milyon zararı var. 60 binin üzerinde ücretsiz yararlanan araç var.” dedi.

İşte daha önce 2 saati 10 TL olan otoparkın yeni ücret tarifesi :

2017 yılının aralık ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB'nin ücret tarifelerinin bir kısmında 2018 yılında zam yapmama kararı almıştı. Bugün fiyatlar zamlandı.