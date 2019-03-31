Aradaki fark kimin cebinden çıkıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Bir pazarcı, patatesi depodan 2 lira 70 kuruşa aldığını belirterek, “Aynı patates tanzim satışlarda nasıl oluyor da 2 liraya satılıyor? Bu para kimin cebinden çıkıyor?” dedi.

Depolardan 2 lira 70 kuruşa aldığı patatesi pazarda 30 kuruş kârla 3 liraya sattığını belirten pazarcı, “Benimle birlikte aynı depodan 2 lira 70 kuruşa satın alınan patatesler İstanbul'a götürülerek tanzim satış noktalarında vatandaşa 2 liraya satılıyor. 2 lira 70 kuruşa alınan bir ürün, üzerine nakliye ve pek çok maliyet eklenmesine rağmen nasıl oluyor da 2 liraya satılıyor. Bu paralar kimin cebinden çıkıyor?” diye sordu.

Pazarcı esnafı, maliyet arttığı için fiyatları neredeyse iki katına çıkan ürünlerini satamadığından yakınırken, alışverişe gelip filesinin yarısını bile dolduramayan vatandaşlar ise pahalılıktan dert yandı.

FİLELER BOŞ KALIYOR

Maliyet arttığı için ürün fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktığını anlatan pazarcılar, “Etiket fiyatlarını gören vatandaş, 1 kilo ürün alacağına, ya yarım kilo alıp gidiyor ya da hiç almıyor. Fileler boşaldı. Çoğu pazarcı iş bıraktı'' dedi. Gürer de, “İş işten geçmeden önlem alınmalıdır. Depolardan 2 lira 70 kuruşa aldığı patatesi, büyükşehirlerdeki birkaç tanzim satış noktasında 2 liraya satıp, Türkiye'de bu konuda bir sorun yokmuş gibi algı yaratan iktidar hem kendini hem de vatandaşı yanıltıyor” açıklamasını yaptı.