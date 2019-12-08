Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 asgari ücret zammında son durum…

Bir yılı daha geride bırakırken yaklaşık 8 milyon vatandaşın gözü kulağı asgri ücrete yapılacak zam oranında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapacağı üç toplantının ardından 2020 asgari ücret zammını açıklayacak. Asgari ücrete yapılacak zam genelde 31 Aralık’ta düzenlenen basın toplantısında duyuruluyor.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: 2 BİN 578 TL’NİN ALTINI KONUŞMAYIZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK'le beraber hareket ettiklerini ifade etti. Bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu vurgulayan Atalay, “Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız, bunu bize getirmenin bir anlamı yok, o masada oturmayız” dedi.

DİSK: 3 BİN 200 TL OLMALI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yaptıkları ziyaret için CHP heyetine teşekkür etti.

Türkiye’de asgari ücret ve bu ücrete yakın çalışanların sayısının 10 milyonu bulduğunu bildiren Çerkezoğlu, geniş kitleleri ilgilendiren asgari ücretin belirlenmesi sürecini devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme” olarak gördüklerini ifade etti.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinin antidemokratik olduğunu, 15 kişinin bir masanın etrafında toplanıp milyonların hayatı hakkında karar verdiği bir uygulamanın kabul edilemeyeceğini dile getiren Çerkezoğlu, asgari ücretin, bütün sendikaların, konfederasyonlar söz sahibi olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Çerkezoğlu, Türkiye’de açlık sınırının altında bir ücretin işçi sınıfına reva görüldüğünü savunarak “Biz, bu süreçte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret mücadelesini sürdürüyoruz ve 2020 yılı için asgari ücretin net 3 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyoruz.” ifadelerini kullandı.